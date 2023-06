La inflación le pega a más de la mitad de los habitantes de Maryland

La mayoria de los habitantes de Maryland están luchando con la economía, y un nuevo estudio analizó qué tan extendido está el problema en todo el estado.

United Way of Central Maryland compiló los números de los últimos datos disponibles en 2021. Mide lo que la organización sin fines de lucro llama ALICE (activos limitados, ingresos limitados y empleados): personas que ganan más que el nivel federal de pobreza, pero no lo suficiente para pagar los servicios básicos donde ellos viven.

El estudio también analizó el costo de vida, la atención médica, la vivienda y otras necesidades.

El estudio identificó hogares que están por encima de la línea de pobreza federal pero por debajo de un presupuesto de supervivencia, definido como alrededor de $91,000 al año para mantener a una familia de cuatro en Maryland.

El informe mostró que el 10 % de los habitantes de Maryland estaban por debajo del umbral de pobreza en 2021 y el 28 % por debajo del presupuesto de supervivencia de ALICE, en comparación con el 25 % en 2014. El estudio señala que, si bien muchos hogares trabajan duro, existe una gran disparidad entre lo que salarios de los trabajos y el costo de vida.

En la ciudad de Baltimore, el 53% de los hogares no podían pagar las necesidades básicas. En el condado de Allegany, el 48% de los hogares están por debajo del umbral ALICE.

Los datos también muestran que el 32 % de los hogares del condado de Montgomery no pueden pagar los artículos básicos en el lugar donde viven, mientras que el 42 % de los hogares del condado de Prince George experimentan dificultades similares.

Según el estudio, el 55% de los 20 trabajos más comunes dentro de estos hogares pagan menos de $20 por hora e incluyen principalmente cajeros, meseros y auxiliares de enfermería.