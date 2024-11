La demócrata Angela Alsobrooks gana un escaño en el Senado por Maryland

Angela Alsobrooks ganó el martes un escaño en el Senado de Estados Unidos y se convirtió en la primera candidata negra en ser elegida senadora en Maryland, ya que la demócrata se impuso en un estado azul al popular exgobernador republicano Larry Hogan.

La carrera había sido ampliamente seguida con el control del Senado potencialmente en juego, pero los demócratas terminaron perdiendo su estrecha mayoría en el Senado a pesar de su victoria.

Alsobrooks hizo una intensa campaña sobre el derecho al aborto en un año en el que los votantes de Maryland aprobaron una medida electoral para consagrar el derecho al aborto en la constitución del estado.

Alsobrooks, quien es la directora ejecutiva del condado de Prince George en los suburbios de la capital del país, dijo a sus seguidores que sus vecinos organizaron un mitin de apoyo en su honor cuando salió de su casa el martes. Dijo que ese es el condado que ha conocido, «la gente que se anima entre sí, donde crece la grandeza».

“A veces luchamos juntos y trabajamos para construir un futuro mejor para todos nuestros hijos”, dijo Alsobrooks. “Y a aquellos habitantes de Maryland cuyo apoyo aún no he logrado ganarme, quizás no haya obtenido su voto, pero quiero que sepan que escucho su voz y que también seré su senador”.

Hogan, hablando con sus partidarios en Annapolis, dijo que felicitó a Alsobrooks por su victoria y que “todos podemos estar orgullosos” de elegir a Alsobrooks como la primera senadora negra de Estados Unidos en Maryland.

“Ahora es el momento de unirnos y avanzar como un solo estado y una sola nación, para respetar la voluntad de los votantes y el resultado del proceso democrático”, dijo Hogan.

Alsobrooks obtuvo el claro apoyo de las mujeres, los votantes negros y latinos, los votantes urbanos y los graduados universitarios sobre Hogan, según AP VoteCast, una amplia encuesta a más de 3.700 votantes en el estado. Aunque Alsobrooks obtuvo un desempeño inferior al de la vicepresidenta Kamala Harris entre los votantes suburbanos y moderados, las mayorías la respaldaron sobre Hogan en el estado predominantemente azul.

Alsobrooks utilizó hábilmente los anuncios televisivos para enfatizar que la carrera podría determinar el control del Senado, colocando a Maryland en la inusual posición de un potencial estado clave en un año de mucho riesgo político.

Los votantes de Alsobrooks mencionaron con frecuencia la importancia de defenderse de un desafío del republicano popular para mantener el escaño demócrata con el control del Senado potencialmente en juego.

“No quiero que el Senado se vuelva republicano”, dijo Donald Huber, un demócrata de 72 años que votó en Annapolis el martes. “Así de simple. No quiero que cambie”.

Los partidarios de Alsobrooks señalaron que ella aportaría mayor diversidad al Senado y dijeron que está mejor posicionada para abordar los problemas que enfrentan el estado y la nación.

“Angela es muy sensata y tiene soluciones reales, respuestas reales a los problemas reales, y creo que Hogan no tiene eso”, dijo Zack Buster, un demócrata de 22 años de Glen Burnie, que votó por Alsobrooks durante el período de votación anticipada.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, demócrata y primer gobernador negro del estado, dijo que el estado está mejor gracias a Alsobrooks y que el Congreso de Estados Unidos también estará mejor gracias a su presencia.

“Angela Alsobrooks luchará todos los días por los valores que apreciamos como estadounidenses: desde la capacidad de tener movilidad económica y poseer más de lo que debes, hasta la libertad de sentirte seguro en tu propia piel y en tu propia comunidad, hasta tener control sobre las decisiones personales sobre el cuidado de tu salud”, dijo la gobernadora después de su victoria.

Hogan, que ha sido una de las críticas republicanas más acérrimas del expresidente Donald Trump, hizo campaña con el lema de ofrecer una voz independiente en Washington, pero Alsobrooks lo cuestionó constantemente en sus anuncios, que incluyeron videos del exgobernador diciendo que se oponía al aborto y elogiando a los jueces de la Corte Suprema que permitieron que se anulara el caso Roe v. Wade en 2022.

Si bien un republicano no ha ganado una carrera al Senado en Maryland en más de 40 años, Hogan fue el candidato más formidable que presentó el Partido Republicano en el estado en años. El exgobernador en dos mandatos había conquistado suficientes votantes demócratas para ganar dos carreras estatales en 2014 y 2018 en un estado donde los demócratas superan en número a los republicanos 2-1.

Aun así, Hogan tuvo que hacer frente a una situación difícil. Esta elección fue la primera en la que Hogan se presentó en la misma papeleta que Trump, quien es profundamente impopular en Maryland.

Alsobrooks también hizo campaña a favor del control de armas. La vicepresidenta Kamala Harris, amiga de Alsobrooks, hizo una parada de campaña en Maryland para ella, donde ambas hablaron sobre la importancia de tomar medidas contra la violencia con armas de fuego.

Desde 2018, Alsobrooks, de 53 años, se desempeña como ejecutiva del condado de Prince George, la segunda jurisdicción más poblada de Maryland en los suburbios de la capital del país. Antes de eso, se desempeñó como fiscal principal del condado.

“Hemos creado más empresas”, dijo en una entrevista con AP en septiembre sobre su experiencia en el gobierno local. “Haré eso para todo el estado y transferiré las habilidades que he desarrollado no solo como ejecutiva, sino como jefa de policía como fiscal en el condado de Prince George”.