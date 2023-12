La crisis presupuestaria es una prueba para la administración del gobernador Moore

Miles de millones de dólares en déficits presupuestarios de operación y transporte recaudados presentarán al gobernador de Maryland, Wes Moore (D), uno de los desafíos más difíciles de su naciente administración.

Siempre entusiasmado, Moore prestó juramento a principios de este año y prometió actuar rápidamente para reconstruir el gobierno estatal, poner fin a la pobreza infantil y no dejar a nadie atrás, mientras prometía que el estado «ganaría la década». Esas ambiciones están a punto de ser puestas a prueba frente a crudas realidades presupuestarias que harán que Moore, como ocurre con todos los gobernadores, elija y priorice.

La secretaria de Presupuesto del Estado, Helene Grady, dijo que abordar los próximos desafíos presupuestarios requiere un “enfoque disciplinado para el presupuesto fiscal de 2025, que implique decisiones difíciles”.

Los comentarios de Grady reflejan los hechos por Moore en discursos ante la Asociación de Condados de Maryland en agosto y este mes.

Moore llegó a la oficina del gobernador con un superávit presupuestario histórico.

Ese superávit fue reforzado por una ayuda federal pandémica sin precedentes. Después de miles de millones de dólares en alzas presupuestarias de azúcar, una crisis era inevitable.

Maryland enfrenta un déficit presupuestario de $761 millones proyectado para el presupuesto fiscal de 2025, que la Asamblea General debe aprobar a principios de 2024.

La Contralora Brooke Lierman (D) dijo que gran parte de la reciente reducción de los ingresos estatales adoptada por la Junta de Estimaciones de Ingresos se debe a la disminución de la recaudación de impuestos sobre las ventas.

“Esto parece ser en parte otro comportamiento pospandémico, ya que los consumidores generalmente han gastado los ahorros o fondos de estímulo de la pandemia y ahora están buscando reconstruir sus ahorros”, dijo.

El presupuesto del estado enfrenta desafíos a corto plazo que empeoran durante la perspectiva actual de cinco años presentada la semana pasada por los analistas del presupuesto legislativo.< /span>

Durante los próximos cinco años, se espera que los ingresos crezcan un 3,5% anual. Estos se ven superados por el crecimiento esperado del gasto del 5% anual durante el mismo período.

Los miembros del Comité Legislativo de Asequibilidad del Gasto adoptaron recomendaciones la semana pasada que exigen una serie de acciones presupuestarias únicas para atacar el déficit de 2025.

El panel recomendó reducir la brecha inicial en aproximadamente un 33% a 508 millones de dólares. Eso podría lograrse mediante una serie de medidas contables que incluyan reversiones presupuestarias y el pago de algunos proyectos de capital con bonos en lugar de efectivo.

El panel también aprobó una recomendación que permitiría a la legislatura aprovechar el fondo de emergencia del estado, que representa el 10% de los ingresos actuales. La propuesta permitiría a los legisladores inyectar 375 millones de dólares al presupuesto en costos únicos, reduciendo aún más la brecha.

Esas medidas abordarán principalmente problemas de corto plazo.

Algunos, como el vicepresidente del Senado, Jim Rosapepe (demócrata por Anne Arundel y Prince George), cuestionan la necesidad de recurrir al fondo para emergencias tan pronto.

“Creo que es importante mantener el fondo para emergencias bien financiado para los tiempos difíciles”, dijo. «Por eso la recomendación es no hacerlo a menos que haya una buena razón para hacerlo».

Cuando se le preguntó si “todavía estaba lloviendo”, Rosapape respondió: “No está lloviendo nada, ha salido el sol. El mercado de valores acaba de subir. Las cifras de desempleo siguen siendo muy bajas. La inflación está bajando. Los precios del gas están bajando. Entonces quiero decir, no”.

Dejar intacto el fondo para emergencias este año daría a Moore y a los legisladores opciones en el futuro.

En los años posteriores a un pronóstico presupuestario de cinco años se avecinan déficits que se dispararán a 2.700 millones de dólares para 2029.

Gran parte de eso se debe a los aumentos del gasto vinculados a las reformas educativas del Plan para el Futuro de Maryland.

“Es real”, dijo el presidente del Senado de Presupuesto e Impuestos, el senador Guy Guzzone (D-Howard). «Y es realmente real si tienes un compromiso absolutamente claro de hacer las cosas, como el Blueprint».

Los republicanos y los líderes de algunos gobiernos locales, incluido el condado de Prince George, dicen que el impacto en sus presupuestos por el pago del plan educativo es demasiado. Algunos quieren que se reduzca o se modifique.

«Van a hacer retroceder [el Plan] a nivel estatal o simplemente tendrán que, a nivel local, continuar emitiendo estas exenciones [de financiación]», dijo el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Jesse T. Pippy. (R-Frederick).

También es motivo de preocupación el riesgo de recesión y la posibilidad renovada de un cierre del gobierno federal a principios del próximo año.

Durante el último año, la Reserva Federal aumentó las tasas de interés para aliviar la inflación y reducir el potencial de una recesión profunda.

Esos esfuerzos parecen estar funcionando. La reserva señaló la semana pasada que buscará bajar las tasas de interés en 2024.

«Me ha sorprendido lo sorprendentemente bien que la economía ha manejado estos altos costos de endeudamiento», dijo el economista Anirban Basu, fundador de Sage Policy Group.

Basu dijo que sigue siendo «cautelosamente pesimista» sobre una recesión el próximo año.

«Sigo creyendo que tendremos una recesión a principios de 2024», dijo. “Será una recesión leve. Sigo pensando que está por llegar. Cada vez más personas (estoy hablando con banqueros y empresas de construcción) dicen que las cosas realmente se están desacelerando”.

Al mismo tiempo, un Congreso liderado por los republicanos podría forzar el cierre del gobierno y afectar desproporcionadamente a Maryland debido al número sustancial de trabajadores federales, contratistas y personal militar del estado.

«El acuerdo a corto plazo que se alcanzó en noviembre expira el próximo mes y podríamos estar nuevamente al borde de otro cierre a principios del próximo año», dijo Lierman. “No estoy seguro de cómo esto se convirtió en la nueva normalidad, pero es increíblemente frustrante y ciertamente irresponsable. Por lo tanto, insto a nuestros colegas federales a que no permitan que esto suceda”.

A algunos les preocupa que se avecinan aumentos de impuestos.

“Creo que podrán satisfacer este ciclo presupuestario sin medidas draconianas”, dijo el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Jason Buckel (R-Allegany), miembro de los Comités de Asequibilidad del Gasto y de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.

Buckel añadió que es difícil cerrar grandes brechas en años posteriores “mordisqueando los bordes con 10 millones de dólares aquí y 30 millones allá porque son miles de millones de dólares. Entonces, cuando formamos parte del comité de Medios y Arbitrios, vemos las notas fiscales de cada aumento de impuestos que se haya propuesto. Los únicos que equivalen a ese tipo de dinero son los aumentos masivos de impuestos que cambian las reglas del juego”.

Buckel y otros republicanos del panel se oponen a los aumentos de impuestos. Las supermayorías demócratas en la Cámara y el Senado no necesitarán votos republicanos si tal votación ocurre.

Y aunque los líderes del Senado dicen que es demasiado pronto para saber si se necesitan aumentos de impuestos, algunos líderes locales y miembros de la Cámara de Delegados ya están lanzando la idea para evitar recortes.

El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, David Moon (D-Montgomery), dijo a los líderes del condado en una reunión en Cambridge a principios de este mes que la Cámara “en general ha estado de acuerdo con tratar de hacer algunas cosas de adultos” con respecto a los impuestos.

Reconoció una falta de consenso inicial entre la Cámara y el Senado, pero añadió que tal vez sea hora de “ponernos los pantalones de adulto y hacer algo” o recurrir a “vivir dentro de nuestras posibilidades” y aceptar recortes.

Basu, el economista, dijo que Maryland necesita una reforma fiscal. El estado es el séptimo peor en términos de impuestos a su clase media, es el único estado que tiene tanto un impuesto a la herencia como un impuesto al patrimonio y tiene una tasa impositiva corporativa alta.

Basu criticó la idea de que el Estado pudiera adoptar un “enfoque equilibrado” haciendo recortes y aumentando los impuestos. «En mi opinión, no hay nada equilibrado en esto porque ya estamos sobrecargados como pueblo, lo que ayuda a explicar por qué los habitantes de Virginia y Carolina del Norte están atrayendo a más de nuestra gente y a una mayor parte de nuestra base impositiva».

Presupuesto de transporte apocalíptico

Para agravar el problema está una serie de profundos recortes al transporte anunciados recientemente. Las reducciones abordan una brecha de $3.3 mil millones en el presupuesto para proyectos de carreteras y tránsito.

Las agencias dentro del departamento de transporte verán cada una un recorte del 8%. Los gobiernos locales perderán ayuda para proyectos viales prioritarios y redes de transporte local.

«La administración continuará enfocándose en proteger los intereses de nuestro estado y garantizar que tengamos una base financiera firme mientras implementamos nuestra agenda», dijo Grady. «En particular, estamos examinando cómo se dirigen los dólares operativos y de capital del estado con miras a priorizar los fondos para las responsabilidades principales del estado y los resultados clave que se alinean con nuestra agenda».

Algunas de esas opciones podrían afectar la promesa de Moore de “reconstruir el gobierno estatal” reduciendo unas 10.000 vacantes en las agencias del poder ejecutivo y la educación superior.

Moore ya está atrasada en el cumplimiento de su promesa de reducir ese número a la mitad.

Actualmente, la tasa de vacantes en el estado ronda el 11%, excluyendo la educación superior.

«Yo diría que, en comparación con el presupuesto actual, hay margen para lograr avances significativos», dijo David Romans, analista del Departamento de Servicios Legislativos, en una sesión informativa legislativa la semana pasada.

Romans dijo a los miembros del Comité Legislativo conjunto de Asequibilidad del Gasto que Moore podría reducir esa tasa al 7% sin afectar negativamente al presupuesto.

«Ciertamente será necesario un cierto esfuerzo para pasar del 11% al 7%», afirmó. «Si vas más allá de eso, aumentaría el presupuesto».

Algunos republicanos cuestionan la conveniencia de cubrir vacantes en lugar de acumular los ahorros de los menores costos de personal.

“No había ningún número asignado al rápido aumento de la contratación estatal”, dijo el delegado Jefferson L. Ghrist (R-Upper Shore), miembro del Comité de Asequibilidad del Gasto. “Algunas posiciones son esenciales. Hemos hablado de funcionarios de seguridad pública. Algunas posiciones no lo son. No sabemos cuál es ese costo. Dijeron que construyeron un pequeño buffer para ello. Pero ya sabes, el diablo siempre está en los detalles. Si estamos recortando (realmente recortando costos) tal vez no deberíamos contratar nuevos trabajadores estatales”.