La alcaldesa Bowser celebra el primer mercado de alimentos de Lidl en DC

El Skyland Town Center del Distrito 7 y la Oficina del Teniente de Alcalde de Planificación y Desarrollo Económico han dado la bienvenida a la inauguración de la primera tienda de Lidl en la capital del país. La primera tienda de comestibles con todos los servicios que se abrirá al este del río en más de diez años será Lidl, que recientemente fue nombrada una de las mejores tiendas de comestibles estadounidenses por los premios 10 Best Readers’ Choice de USA Today.

«El vecindario del Distrito 7 ha sido muy claro en cuanto a lo que quiere de Skyland Town Center: comercios, viviendas y restaurantes. «Me comprometí a cumplirlo, y eso es lo que estamos haciendo», declaró el alcalde Bowser. «Estoy agradecido por la gente que vive aquí y por los líderes de la comunidad que nunca renunciaron a Skyland, y estoy agradecido a Lidl por ayudarnos a hacer algo que no se ha hecho en 15 años: abrir una tienda de comestibles con todos los servicios al este del río».

Un paso importante para el proyecto Skyland, que está creando cientos de puestos de trabajo, generando importantes ingresos fiscales para el Distrito y estimulando más desarrollo privado en la región, es el lanzamiento de Lidl. El alcalde celebró recientemente la apertura de la sucursal del Chase Bank en Skyland, inspirada en la comunidad, financió nuevas opciones de comida rápida en Skyland a través del Fondo de Acceso a los Alimentos y cortó la cinta de 263 nuevas viviendas en The Crest. También financió el primer local de Starbucks en Washington, DC, que se encuentra en Skyland.

El teniente de alcalde de Planificación y Desarrollo Económico, John Falcicchio, declaró que la alcaldesa Bowser «sigue dedicada a ampliar los puntos de acceso a los alimentos al este del río con nuevas herramientas como el Fondo de Acceso a los Alimentos y NourishDC». Ahora estamos trayendo la primera tienda de Lidl a DC, creando nuevos puestos de trabajo y dando a los lugareños acceso a alimentos frescos y a precios razonables. Skyland es otro ejemplo de un proyecto de transformación apoyado por la financiación del incremento de impuestos.

Los esfuerzos de la alcaldesa Bowser por aumentar el acceso a los alimentos, generar nuevas oportunidades de empleo y fomentar el crecimiento económico en las comunidades al este del río tienen su continuidad en Lidl Food Market. La alcaldesa Bowser ha invertido en programas para animar a las empresas a abrir puntos de acceso a los alimentos en los distritos 7 y 8 a lo largo de los años, en un esfuerzo por acabar con los desiertos alimentarios. El Fondo de Acceso a los Alimentos recibió 73 millones de dólares, el Fondo de Prosperidad de los Barrios recibió mayores inversiones y el Incentivo Fiscal para Supermercados sufrió ajustes. Habrá 45 nuevos puestos de trabajo en Lidl en Skyland que pagan más que el salario mínimo y vienen con beneficios como la asistencia sanitaria para todos los empleados y un 401 (k) con un partido de negocios. La mayoría de los empleados de Lidl viven en los distritos 7 y 8.

El concejal del Distrito 7, Vincent C. Gray, declaró: «Como alcalde anterior y desde mi regreso al Consejo como concejal del Distrito 7, he trabajado mucho y duro para traer más tiendas de comestibles de servicio completo al Distrito 7 y a otros lugares del extremo este del Distrito. «El primero en abrir, y el primer Lidl en el Distrito, está en el Skyland Town Center en el Ward 7. Facilitará el acceso de los vecinos a los alimentos, ofrecerá mejores opciones de alimentación y será un ancla comercial fundamental. La posición ventajosa del East End para el comercio minorista y la hostelería me entusiasma. Además, aprecio el liderazgo y la inversión de Lidl en nuestro vecindario, así como los importantes avances realizados a principios de este año para el prolongado proyecto construcción de Capitol Gateway. A medida que continuamos abordando los desiertos de alimentos nocivos en el extremo este del Distrito y mejorar aún más la calidad de vida de los residentes del Distrito 7 y del Distrito, la gran inauguración de Lidl como otra tienda de comestibles de servicio completo es una maravillosa victoria para el Distrito 7.

Según Lars-Oliver Hamann, vicepresidente regional de Lidl en EE.UU., «Estamos muy contentos de lanzarnos en Washington, DC e invertir en Wards 7 y 8 con nuestra hermosa tienda y nuestro fantástico equipo». Creemos que ser parte de la comunidad es el primer paso para ayudarla, así que estoy orgulloso del equipo que hemos reunido, más del 90% de los cuales son de los Wards 7 y 8. Cada día, este Lidl Food Market ofrecerá al vecindario los mejores precios en alimentos y productos frescos de alta calidad. Prevemos ampliar nuestro modelo a Columbia Heights y Tenleytown en el futuro.

Actualmente hay más de 20 tiendas Lidl abiertas en las cercanías de Maryland y Virginia. Lidl construyó su sede en Estados Unidos en Arlington, Virginia, en 2015. La tienda ofrece una variada selección de artículos no alimentarios para el hogar que llegan a las tiendas una vez a la semana, además de una galardonada selección de productos frescos de alta calidad, como fruta, una panadería fresca, carne de vacuno, aves de corral y pescado. Lidl ha recibido una y otra vez elogios por su ambiente comercial. La revista Food & Wine incluyó a Lidl entre los 10 mejores supermercados estadounidenses en números consecutivos.

