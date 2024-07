Agencia de empleo violó su propia política al pagar horas extras

El Departamento de Servicios de Empleo de DC violó su propia política de horas extra al pagar a los empleados por horas extra que no estaban autorizadas, según un informe de la Oficina del Auditor de DC .

La auditora de DC, Kathy Patterson, investigó la denuncia de un denunciante sobre posible desperdicio, fraude y abuso durante la pandemia de COVID-19.

“Recordarán que el programa de seguro de desempleo fue uno de los más afectados por la pandemia , con tanta gente sin trabajo”, dijo Patterson. “Por lo tanto, lo que estábamos viendo era una agencia bajo estrés, en un momento muy estresante.

La pandemia provocó una gran afluencia de solicitudes de desempleo, lo que obligó a los empleados de la Oficina de Compensación por Desempleo del DOES a trabajar horas extras.

Patterson dijo que la auditoría encontró que los costos de horas extras de la oficina aumentaron de $115,991 en el año fiscal 2019 a $1,98 millones en el año fiscal 2021.

El informe del auditor no encontró fraude.

“Lo que descubrimos fue que no todas las horas extras contaban con la autorización previa correspondiente y algunas de ellas no tenían documentación”, dijo Patterson. “Por lo tanto, aunque alguien pudiera haber trabajado esas horas extras (porque eran necesarias para completar el trabajo de la agencia), no estaban documentadas”.

Patterson dijo que gran parte del sistema de la agencia se basaba en papel. Una recomendación fue que el DOES utilizara el sistema electrónico de solicitud y aprobación de horas extras integrado en el software PeopleSoft que el Distrito utiliza para su sistema de gestión del tiempo del personal.

“Entonces, puedo presentar una solicitud de horas extras y usted puede verla en su escritorio; tal vez esté trabajando en casa ese día; puede verla y aprobarla electrónicamente”, dijo Patterson.

Patterson dijo que el DOES está de acuerdo con las conclusiones y recomendaciones de la auditoría.

“Quiero enfatizar que este fue un período muy difícil para la agencia y que tienen algunas acciones correctivas implementadas… y las recomendaciones que hacemos, básicamente ya están trabajando en ellas”.

En comentarios escritos proporcionados al auditor, la directora del DOES, Unique Morris-Hughes, citó la “naturaleza sin precedentes de la pandemia de COVID-19” y dijo que la agencia “ha trabajado diligentemente para abordar todas las inquietudes planteadas como resultado de la pandemia”.

Dijo que la agencia ahora está realizando controles mensuales de horas extras para identificar tendencias y recientemente ha actualizado su política de horas extras para requerir que los empleados que presenten reclamos de horas extras también proporcionen documentación para validar el trabajo y las horas realizadas.