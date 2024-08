JPMorganChase Organiza un Evento de Regreso a la Escuela

El pasado sábado 24 de agosto, la sucursal de Chase en Columbia Heights fue el escenario de un evento comunitario que reunió a estudiantes, familias y organizaciones locales para celebrar el inicio de la temporada de regreso a la escuela. Con una asistencia vibrante y diversas actividades, el evento, denominado «Backpack Giveaway & Financial Health Event,» no solo ofreció mochilas y suministros escolares gratuitos, sino que también puso un fuerte énfasis en la educación financiera, un aspecto clave en la misión de JPMorganChase para empoderar a las comunidades.

Una jornada de aprendizaje y preparación

La sucursal, ubicada en 3100 14th St. NW, Washington, DC, se llenó de familias que no solo buscaban preparar a sus hijos para el regreso a las aulas, sino también adquirir valiosas lecciones sobre el manejo del dinero. «La temporada de vuelta a la escuela es un momento financiero importante para las familias. Queremos asegurarnos de que estén preparadas, no solo con los suministros escolares necesarios, sino también con las herramientas para tomar decisiones financieras inteligentes,» comentó Maritza González, Gerente Comunitaria de Chase en Washington, D.C.

Educación financiera para todos

Uno de los aspectos más destacados del evento fue el taller de salud financiera dirigido por Maritza González, quien abordó temas fundamentales como la importancia de hablar sobre el dinero en el hogar. «En muchas familias, nunca se habla de dinero. Es crucial crear tiempo para tener esas conversaciones y compartir experiencias, para que nuestros jóvenes estén empoderados y tomen decisiones monetarias sensatas,» explicó González a los asistentes.

El taller se centró en enseñar a los padres cómo inculcar hábitos de ahorro en sus hijos, enfatizando la importancia de empezar a temprana edad. Además, se proporcionaron herramientas y consejos prácticos para ayudar a las familias a gestionar sus finanzas de manera más efectiva, promoviendo un enfoque proactivo hacia el ahorro y la planificación financiera.

Un esfuerzo comunitario conjunto

El evento no habría sido posible sin la colaboración de varias organizaciones locales, incluyendo el Latin American Youth Center (LAYC), Catholic Charities, We are CSC, Collaborative Solutions y La Clinica del Pueblo, quienes también participaron activamente, ofreciendo recursos y actividades para los asistentes.

Momentos inolvidables

Además de los talleres educativos, el evento estuvo lleno de momentos divertidos y memorables. Los niños participaron en juegos y actividades, mientras que sus padres recibían mochilas llenas de útiles escolares y otros regalos proporcionados por Chase y sus socios comunitarios.

EL evento en Columbia Heights es un compromiso continuo de JPMorganChase con las comunidades locales, demostrando que el apoyo financiero y la educación son fundamentales para construir un futuro sólido para las próximas generaciones.

JPMorganChase no solo ayuda a las familias a prepararse para el nuevo año escolar, sino que también siembra las semillas para una comunidad más financieramente consciente y empoderada. La iniciativa en Columbia Heights refuerza la importancia de la educación financiera como un pilar para el bienestar a largo plazo de las familias.