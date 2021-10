Joven de 21 años atropella a persona en MARYLAND

La conductora del Nissan negro involucrado en un atropello y fuga el jueves 7 de octubre de 2021, se entregó en el tráiler de la orden de arresto del Departamento de Policía del Condado de Montgomery el martes 12 de octubre.

En la mañana del 7 de octubre, aproximadamente a las 2 a.m., la policía del condado de Montgomery fue llamada a un estacionamiento en la cuadra 900 de Rose Ave. en Rockville por un atropello y fuga que involucró a un peatón.

A su llegada, varios testigos declararon que un Nissan negro conducido por una mujer salió del estacionamiento a gran velocidad, golpeando a varias personas, incluida una víctima femenina que había caído debajo del vehículo. Los testigos afirmaron que el conductor luego atravesó la puerta del estacionamiento y abandonó la escena.

A través de la investigación, la policía del condado de Montgomery identificó a Natalie Nicole Quiroz, de Brunswick, MD, de 21 años, como la conductora del Nissan negro. Quiroz ha sido acusado de agresión en primer grado, conducción imprudente, no tener el debido cuidado para evitar la colisión de peatones, no detenerse en la escena con lesiones corporales, no permanecer en la escena y otros cargos relacionados con el tráfico.

Quiroz fue puesto en libertad bajo fianza.