Jackie Reyes: “Desde MOCA seré un puente para todas las comunidades”

Con toda sencillez, Jackie Reyes tomó la posta para un nuevo desafío, luego que la burgomaestre de Washington, Muriel Bowser, la promovió esta semana para asumir el alto cargo de directora de la Oficina de Asuntos Comunitarios de la alcaldesa (MOCA), que engloba a todas las agencias relacionadas con las comunidades especiales que residen en el Distrito.

“Me hace sentir muy orgullosa porque mi trabajo siempre ha sido mi carta de presentación”, señaló Reyes, quien estuvo a cargo de la Oficina de Asuntos Latinos de la alcaldesa (MOLA) desde enero de 2015.

“El trabajo que hemos hecho con MOLA resonó especialmente en esta época de pandemia”, dijo. “Y poder trasmitir eso a todas las demás agencias comunitarias que ahora están bajo mi cargo me hacen sentir muy satisfecha por el trabajo de mi equipo y de mi persona. La alcaldesa reconoció este trabajo”, dijo el jueves, en entrevista para Washington Hispanic.

“Esta promoción la recibo con mucha humildad y respeto, más aún porque con ella vamos a cerrar el Mes de la Herencia Hispana”, añadió emocionada.

Tal como explica un comunicado de la Alcaldía de DC donde anuncia el nombramiento, Jackie Reyes “tiene raíces profundas en la comunidad y un historial de éxito trabajando en apoyo a causas que ayudan a la comunidad latina”. La nota destacó su gestión en MOLA, “un historial de éxito trabajando en apoyo a causas que ayudan a la comunidad latina”.

Asimismo, señaló que ella es “reconocida en todo el Distrito y en la comunidad nacional e internacional por sus esfuerzos en la creación de espacios seguros para la comunidad inmigrante”.

“Un puente”

Respecto al trabajo que hará en adelante, Jackie Reyes dijo que “siempre me he considerado un puente donde quiera que esté. Y siempre me quise ver como un puente para la comunidad latina. Ahora quiero ser un puente para todas las comunidades”.

“Poniendo a Dios primeramente, que me dirige –añadió-, siempre aceptaré los retos que se me presentan, con mucha humidad y respeto, porque ahora tengo la oportunidad de extender ese valor que la alcaldesa me da, para poder seguir comunicando que no tenemos que ser un gobierno que no escucha”.

Citó como un ejemplo el hecho de que “durante la pandemia mi oficina no cerró sus puertas, porque yo entendía la necesidad de una comunidad latina con miedo y lo que es no saber qué iba a pasar”.

A renglón seguido, la nueva directora se comprometió con todas las comunidades “ a tener un puente en mi, una voz en mi”.

“Haré que todas las comunidades se sientan más cercanas a la alcaldesa, así como lo sintió y siente la comunidad latina durante esta pandemia, que había una alcaldesa a quien sí le importaba lo que estaba pasando con las comunidades”.

Con relación a su nueva oficina, Jackie Reyes agradeció a la alcaldesa Muriel Bowser, “que tuvo a bien ascenderme, para liderar los asuntos de todas las oficinas comunitarias con intereses especiales, que incluyen no solo a la comunidad de asuntos latinos sino también a las comunidades de asuntos asiáticos, de asuntos afrodescendientes, de asuntos afroamericanos, de asuntos de los veteranos, de asuntos de las mujeres, de asuntos de religión, de asuntos de la Ciudad Limpia y de asuntos de los expresidiarios”.

También ofreció “que todas las agencias comunitarias se sientan importantes, y que en la alcaldía tienen a una persona que siempre los está escuchando”.

PRIMERA REUNIÓN

La primera reunión con los líderes de las diversas comunidades de MOCA se realizará el sábado 23 de octubre.

Se realizará en el edificio entre las calles 14 y la U, entre las 10 a.m. y las 3 p.m.

“Vamos a hacer un llamamiento desde todas las oficinas para que asistan las comunidades en pleno y sepan lo que estamos haciendo por ellas”, dijo Jackie Reyes.