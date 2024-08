Investigan presunto delito de odio en el restaurante Shake Shack

La policía de DC está investigando un supuesto delito de odio que ocurrió el sábado por la noche en el exterior de un restaurante Shake Shack en Dupont Circle. La cadena de restaurantes ha suspendido a los empleados que supuestamente atacaron a un cliente.

El ataque puso a Christian Dingus bajo atención de bomberos y servicios médicos de urgencia de DC por lesiones en la mandíbula y la cara, según un informe policial.

En el asalto estuvieron involucradas varias personas, una de las cuales dijo que se estaba defendiendo después de que Dingus puso sus manos en el cuello del sospechoso.

El informe clasifica el incidente como un presunto crimen de odio “anti-gay”.

Dingus dijo que estaba con su pareja, un hombre no identificado, y algunos amigos en Shake Shack cuando habló con un empleado sobre su pedido: estaba tardando más de lo esperado.

Dingus le dijo al medio de noticias NBC Washington que el incidente comenzó después de que uno de los empleados le respondió agresivamente cuando le preguntó dónde estaba su comida. Su compañero lo llevó a un lado mientras esperaba en lo que él pensó que era un intento de calmar la situación.

Fue entonces cuando Dingus dijo que su compañero le dio un beso.

“Otro trabajador se acercó y me dijo: ‘Oigan, ustedes no pueden hacer eso aquí’. Y cuando nos separó, simplemente me alejé”, dijo Dingus a NBC Washington. “Simplemente no quería lidiar con eso”.

Su compañero fue escoltado fuera del restaurante, lo que llevó el enfrentamiento desde el interior del restaurante a la acera. A partir de ahí, según Dingus, el incidente se intensificó.

Un video capturado por quienes estaban dentro del restaurante muestra a empleados vestidos con uniformes de Shake Shack golpeando al hombre y a otros alejándolo, mientras los clientes observaban desde el interior del restaurante.

“Chicos, hay pelea. La policía está aquí. Volvamos a casa”, dice una mujer.

Otra mujer, que pidió no ser identificada, le dio el video a Dingus, quien lo compartió a través de amigos en las plataformas de redes sociales.

En una declaración a WTOP, la cadena de restaurantes dijo que está al tanto del incidente y que está tomando medidas contra los involucrados.

“En Shake Shack, la seguridad y el bienestar de nuestros huéspedes y miembros del equipo son nuestras principales prioridades, y tenemos una política de tolerancia cero para cualquier forma de violencia”, dijo un portavoz.

La compañía dijo que está cooperando plenamente con las investigaciones en curso de las autoridades locales y que los miembros del equipo que participaron en este incidente violento han sido suspendidos «en espera de una revisión adicional».

“Nos comprometemos a tomar las medidas apropiadas en función de los hallazgos”, dijo el portavoz.