Inquilinos de bajos ingresos de DC piden ayuda

Los inquilinos de bajos ingresos de DC se reunieron en el auditorio de una iglesia del centro el sábado por la tarde para pedir ayuda.

Uno por uno, los hombres y mujeres tomaron el micrófono y hablaron sobre su difícil situación. El gobierno del distrito está recortando drásticamente la asistencia de emergencia para el alquiler y muchos de ellos enfrentan la amenaza del desalojo.

“Estoy aquí porque me enfrento a un desalojo”, dijo Melvine Perkins, de DC. “He estado en la puerta, tocando, tocando, tocando, tocando pidiendo ayuda, y no puedo obtener ninguna ayuda, y me enfrento a un desalojo… y he estado en este abismo de ERAP luchando para obtener ayuda mientras busco un trabajo”.

Los inquilinos fueron reunidos por un grupo organizador comunitario llamado Empower DC, cuyo personal está ayudando a capacitar a los inquilinos para testificar el viernes 15 de noviembre ante el Consejo de DC, en una audiencia sobre el Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia.

“Presenté la solicitud para ERAP, me la aprobaron y mi arrendador envió todos los documentos, pero me dijeron que nunca la recibieron, así que me la rechazaron y ahora estoy tan atrasado en el pago del alquiler que me resulta difícil ponerme al día”, dijo Keith Holder, un residente de DC. “Tengo dos entrevistas de trabajo la semana que viene, pero una vez que consiga el trabajo, seguiré debiendo el alquiler atrasado”.

Holder dijo que tiene miedo de que un día llegue a casa y encuentre sus muebles en la calle.

El sábado, más de 50 inquilinos, que se acercaron al micrófono del auditorio y observaron a la audiencia, tuvieron la oportunidad de probar los comentarios que se espera que pronuncien el viernes en las cámaras del Consejo de DC.

“Hay una enorme necesidad de asistencia para el alquiler, y uno de los mayores problemas es que se recortó el presupuesto y no hay suficiente… La asistencia para el alquiler es una medida provisional para evitar la falta de vivienda”, dijo Farrah Fosse, directora de desarrollo comunitario en Empower DC.

El Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler recibió una financiación de 63 millones de dólares el año pasado, pero un proyecto de ley de emergencia redujo la financiación a 27 millones de dólares este año. La audiencia del consejo del viernes se centrará en un proyecto de ley permanente para recortar la financiación del programa.

Fosse quiere que se modifique el proyecto de ley para realizar mejoras en el programa de asistencia de alquiler de emergencia.

“Lo que queremos es que al menos arreglen esta legislación… pueden arreglar el proceso judicial… el proceso judicial podría ser más eficiente, y parte de lo que podrían hacer es tener mejores plazos para el proceso ERAP; podrían alentar a los propietarios a presentar su documentación a tiempo”, dijo Fosse. “Podrían alentar al Departamento de Servicios Humanos a procesar las reclamaciones más rápidamente. Así que hay mucho que se podría hacer además de simplemente penalizar a los inquilinos”.