Inquilinos alertan sobre los altos niveles de dióxido de nitrógeno en los apartamentos

Leila invita a un periodista a su apartamento de dos habitaciones en Cider Mill, un complejo de 864 unidades en Montgomery Village, donde vive con sus tres hijos en edad escolar en un vecindario predominantemente africano, latino e inmigrante.

Entra en su pequeña cocina y enciende los cuatro quemadores de gas de la cocina, como si fuera a preparar una gran comida. Pero Leila, que nos pidió que no dijéramos su verdadero nombre, no cocinará ese día.

Esto es una prueba.

En su mano sostiene un monitor para medir el dióxido de nitrógeno o NO2, un gas tóxico que contribuye a las infecciones respiratorias, aumenta los casos de asma y se sabe que daña el desarrollo del cerebro en los niños.

La Agencia de Protección Ambiental advierte que la exposición al aire libre al NO2 en concentraciones de 150 a 200 partes por mil millones [ppb] es perjudicial para la salud, especialmente para las personas con enfermedades pulmonares, los adultos mayores y los niños con asma, como el hijo de 13 años de Leila.

En 10 minutos, una alarma sonora registra 200 ppb. Las lecturas siguen aumentando y, 15 minutos después de que Leila apaga los quemadores, obtiene una lectura final de 220 ppb, un rango que la EPA considera muy insalubre al aire libre.

La EPA no tiene estándares de NO2 en interiores.

La prueba de Leila es solo una de las más de 300 que los voluntarios y el personal del grupo Action in Montgomery (Acción en Montgomery) o AIM han realizado en cinco complejos de apartamentos en el condado de Montgomery. Más de la mitad de las unidades registraron niveles nocivos de NO2, dijo la directora de AIM, Cynthia Marshall. Agregó que se emitirá un informe final a finales de este año.

“Me motivó hacer estas pruebas para entender por qué nuestras familias están sufriendo”, dijo Leila, preocupada por los altos niveles de ausentismo. “Vemos una alta tasa de ausentismo y nos preguntamos por qué faltan tanto a la escuela y no pueden concentrarse en el aprendizaje con sustancias químicas en sus cabezas”.

Su labor de defensa comenzó en la escuela primaria local, donde ahora dirige la Asociación de Padres y Maestros (PTA). “Nos organizamos para construir un nuevo edificio escolar y para ofrecer programas extraescolares de alta calidad”, afirmó.

Luego, Leila involucró a otros padres a través de AIM, que según Marshall sigue una regla de hierro: “Nunca hagas por nadie lo que esa persona puede hacer por sí misma”.

El aumento del activismo la llevó a desempeñar un papel de liderazgo en AIM, donde reclutó a Ana Argueta, presidenta de la PTA de la escuela primaria JoAnn Leleck en Silver Spring, para tocar puertas y presionar en Annapolis a favor de la Ley EmPOWER de Maryland de 2024 .

“Las personas afectadas por el problema participan en la organización, la movilización de la gente, la negociación con los funcionarios electos y las reuniones”, dijo Marshall. “En 2024 trabajamos con una coalición, que incluye a People Acting Together en Howard, Anne Arundel Connecting Together, Interfaith Power and Light y el Sierra Club para aprobar la reforma EmPOWER en Maryland para priorizar la financiación de las mejoras energéticas en las viviendas de bajos ingresos”.

AIM también trabajó con el personal del gobernador para hacer de la electrificación una prioridad para las viviendas de bajos ingresos y multifamiliares.

Un equipo de líderes de AIM, junto con Del. Lorig Charkoudian (D-Montgomery), llevaron su caso a Kay Management, propietaria de dos de los cinco edificios evaluados por AIM, y se reunieron con el presidente de Kay, Clark Melillo.

“Pedimos ayuda para limpiar el aire de nuestros apartamentos, el aire que respiran nuestros hijos”, dijo Argueta.

Señalaron los fondos que, según ellos, podrían pagar por el cambio de los aparatos de gas a los eléctricos que piden los defensores de AIM. Entre ellos se incluyen 50 millones de dólares en fondos estatales reservados en febrero para electrificar hospitales, escuelas y viviendas multifamiliares, 69 millones de dólares para mejoras de eficiencia energética en las viviendas de la Ley de Reducción de la Inflación, así como fondos estatales para ayudar a los residentes de bajos ingresos con la eficiencia y la conservación de la energía, dinero reservado de una evaluación de tarifas en todas las facturas de servicios públicos del hogar.

“Hemos trabajado para lograr que el estatuto de eficiencia y electrificación sea correcto durante varios años”, dijo Charkoudian. “ El Proyecto de Ley 169 de la Cámara de Representantes del año pasado finalmente estableció más equidad en nuestro Programa EmPOWER y ha llevado a un gran aumento en los fondos disponibles para eficiencia en viviendas asequibles.

“En esta sesión [de 2024], aprobamos la reforma EmPOWER para permitir la electrificación beneficiosa”, o la sustitución de electrodomésticos de combustibles fósiles por alternativas eléctricas que reducen las emisiones tóxicas, dijo. Antes de ese cambio, dijo Charkoudian, los residentes podían instalar una cocina más eficiente, pero no podían pasar de gas a electricidad.

“Esta [ley] nos coloca en una posición muy sólida para dirigirnos a los propietarios de edificios multifamiliares y decirles: ‘Está bien, hagamos esto ahora’. Necesitamos que estos fondos se inviertan en nuestras comunidades”, afirmó.

Kay Management no respondió a múltiples solicitudes de comentarios, pero Marshall dijo que se siente cautelosamente optimista después de la reunión.

“Tengo entendido que Kay está en proceso de solicitar fondos para mejoras energéticas y electrificación, y espero que HOC [Montgomery County Housing Opportunities Commission] y otros propietarios de apartamentos sigan el ejemplo de Kay Management y busquen electrificación y mejoras energéticas”, dijo.

HOC es propietaria de Cider Mill, donde vive Leila. En una declaración, la vicepresidenta de Asuntos Públicos y Comunicaciones de HOC, Tia Blount, dijo: “Grady Management, nuestro administrador externo en Cider Mill, no ha informado de ningún nivel peligroso de NO2 en la propiedad. Si hay pruebas o datos que indiquen lo contrario, agradeceríamos tener la oportunidad de investigar más a fondo y tomar las medidas correctivas que se consideren necesarias”.

De cara al futuro, Charkoudian dijo que impulsará un proceso simplificado, una ventanilla única para la financiación y la participación de varias agencias como la Administración de Energía de Maryland y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Maryland.

Nicola Tran, directora de programas de vivienda y energía para edificios del DHCD, dijo que un Grupo de Trabajo Verde y Saludable , ordenado en un proyecto de ley de 2023 y coordinado por el departamento, está trabajando para identificar todos los fondos existentes y futuros potenciales disponibles para mejoras integrales de viviendas que aborden tanto el ahorro de gases de efecto invernadero, la rehabilitación y la seguridad.

“El informe se publicará en diciembre con un plan para impulsar esos objetivos”, dijo.

Leila dijo que ésta no es la vida que esperaba cuando llegó a Estados Unidos en 2003. Sin un extractor de aire que funcione en su apartamento, la inmigrante de Níger dijo que ha dejado de usar los quemadores de su cocina y en su lugar cocina en una placa de inducción con una sola olla o sartén.

Leila dice que la calidad del aire no es aceptable, ni para ella, ni para sus hijos, ni para nadie. “Vivíamos como si nos ignoraran”, dijo.