Howard U. Television rinde homenaje a mujeres empresarias líderes locales

Tres pioneras locales serán homenajeadas el miércoles por la noche en “ Black Women Soar ”, un evento para el Mes de la Historia de la Mujer organizado por WHUT, Howard University Television.

Keisha Nelson, directora de educación y divulgación de WHUT, dijo que el evento se llevará a cabo en un lugar que se adapta al ambiente de la velada: el Museo de Aviación de College Park.

“Hay aviones por todo el museo que nos ayudan a sentirnos en la sensación de estar volando alto, literalmente”, dijo Nelson.

“Black Women Soar” rinde homenaje a mujeres que han realizado contribuciones extraordinarias en diversos ámbitos profesionales. En su primer año, el evento rindió homenaje al ámbito de la educación, y en su segundo año, al de los deportes. Este año, el foco estará puesto en el compromiso cívico y el activismo.

“Este año, honramos a Ángel Gregorio, fundador de Spice Suite , y también al líder de pensamiento y fundador de Black and Forth. También honramos a la Sra. Denise Rolark Barnes, directora ejecutiva de The Washington Informer . Y también honramos a la directora ejecutiva de Challenging Racism , la Sra. Monique Bryant”, dijo Nelson.

Además de una charla informal con los homenajeados y una ceremonia de entrega de premios, el evento comienza con una oportunidad de networking para que los profesionales experimentados se reúnan con profesionales más jóvenes.

Nelson señaló que uno de los aspectos más importantes del evento es su carácter intergeneracional. Se invita a las mujeres a traer a sus aprendices como invitadas a la cena.

“Creo firmemente en la importancia de incorporar a personas de gran éxito a espacios donde las mujeres con potencial, jóvenes ilusionadas con su futuro, necesitan estar”, afirmó Nelson.

Niñas de tan solo 10 años han sido invitadas a este evento. Nelson señaló que no todas tienen caminos fáciles hacia el éxito, y esta es una forma de que las jóvenes conozcan a un posible modelo a seguir.

“Alguien como Denise Rolock Barnes, que lidera con espíritu periodístico, o alguien como Ángel Gregorio, que decidió dar un giro y explorar un campo profesional completamente diferente, o alguien tan audaz como Monique Bryant para abordar los problemas del racismo”, dijo Nelson.

“No lo damos por sentado, pero también sabemos que es muy importante que creemos nuestros propios caminos hacia el éxito”, añadió.