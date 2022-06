Hombre se ahoga cerca del faro de Sandy Point Maryland

La policía de Maryland dice que un hombre se ahogó en el agua cerca del Parque Estatal Sandy Point en Annapolis.

Los ciudadanos subieron a su bote a un hombre que flotaba en el agua cerca del faro de Sandy Point Shoal y lo llevaron de regreso a la costa, donde fue declarado muerto, dijo el domingo la Policía de Recursos Naturales de Maryland.

The Baltimore Sun informa que la policía llegó alrededor de las 12:30 p.m. en Sandy Point State Park y le realizaron resucitación cardiopulmonar al hombre, pero no pudieron resucitarlo. La policía está investigando la muerte y no supo de inmediato su edad o cómo terminó en el agua.