Hombre no sabía que el auto que había alquilado había sido denunciado como robado. Casi pierde la vida

Un hombre de Maryland dice que sus vacaciones en Arizona, donde visitó a su familia para un baby shower a principios de este invierno, se convirtieron en la peor experiencia de su vida, una que podría haberlo dejado muerto.

Un mes después, sigue exigiendo respuestas a una empresa de alquiler de coches online que le puso al volante de un vehículo que había sido denunciado como robado.

Jeff Addo, de Silver Spring, solo se enteró de que el auto que estaba alquilando a través de la aplicación móvil Turo había sido denunciado como robado cuando la policía de Glendale, Arizona, lo acorraló en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida y lo detuvo a él y a dos amigos cercanos a punta de pistola.

Ahora, tanto la policía como Turo están utilizando palabras como “desafortunado” para describir lo ocurrido. Addo calificó repetidamente el incidente como “traumatizante”.

“Tenemos armas en la mira”, dijo Addo. “Así que dije: ‘Muy bien, avancemos lo más lento posible’. Entonces nos preguntamos: ‘¿Qué está pasando?’”.

El 1 de febrero, Addo y sus amigos estaban pidiendo comida en un restaurante cuando un video de la cámara corporal publicado por la policía en Glendale muestra a los oficiales apuntándolos con una pistola en el estacionamiento. Mientras les ponen las esposas y los llevan a la parte trasera de los coches patrulla, se puede escuchar a Addo y sus amigos cooperando plenamente, mientras preguntan a los oficiales qué estaba pasando.

Unos minutos después recibieron una explicación.

“Finalmente nos dicen en el auto que nuestro auto es robado. Y pensamos: ‘Eso no tiene sentido, porque tenemos el acuerdo con Turo’”, dijo Addo. “La reseña del auto tiene 4.9 estrellas. Así que todo estuvo bien. No es que no hayamos hecho nuestra debida diligencia”.

Addo dijo que era la primera vez que lo detenían, y mucho menos que tenía algún enfrentamiento con la policía.

“Simplemente le doy gracias a Dios por nuestra compostura. Porque si fuéramos combativos de cualquier manera, probablemente no estaríamos teniendo esta conversación ahora”, dijo Addo. “La gente se estaría preparando para un obituario o algo así”.

«Ese auto es un vehículo robado», se puede ver a un oficial de policía explicándole a Addo en el video de la cámara corporal.

“Guau”, fue la respuesta de Addo. “Tenemos toda la información que necesitas”.

También muestra cómo le leen sus derechos Miranda, incluso cuando el oficial dejó en claro que Addo no estaba bajo arresto.

El amigo de Addo fue quien alquiló el coche a través de Turo ese mismo día, y otro vídeo de la cámara corporal lo muestra ofreciendo permiso a la policía para buscar el contrato de alquiler en su teléfono. Mientras un agente revisa el teléfono de su amigo, se puede escuchar al amigo de Addo decir: «Quienquiera que haya hecho esto, nos está haciendo algo. No tenía ni idea de esto».

“Apreciamos que hayas tomado esta decisión con calma”, se escucha que un oficial le dice.

“La policía, obviamente, estaba haciendo su trabajo”, dijo Addo, añadiendo que sentía que el hecho de que le apuntaran con armas era excesivo. “Personalmente, creo que no éramos una amenaza para ellos, así que creo que las armas estaban desenfundadas (y una vez más, lo entiendo, los delitos graves se detienen), pero ellos sabían en los primeros cinco minutos que no éramos los tipos que estaban buscando”.

La policía de Glendale, Arizona, dijo en un comunicado: “Esta fue una situación desafortunada que nunca debió haber sucedido. Nuestros oficiales respondieron a una llamada de servicio por un vehículo reportado como robado dentro de nuestra jurisdicción. En ese momento, se realizó una parada de alto riesgo y, en menos de 20 minutos, nuestros oficiales lograron determinar que se trataba de un malentendido. Estos hombres habían alquilado un vehículo legítimamente y de buena fe sin saber que se había denunciado como robado”.

Pero también dijeron que los oficiales siguieron el protocolo y “se comportaron con respeto y representaron bien a este departamento”. También señalaron que los oficiales llevaron a los hombres de regreso al lugar donde se alojaban.

Addo dijo que la culpa recae principalmente en Turo y el anfitrión que alquiló el coche a sus amigos.

“No se puede incluir un coche robado en Turo, aunque lo hayas denunciado o no. Creo que, si nos roban un coche, tenemos que cambiarlo por uno nuevo”, dijo Addo. “No tenemos por qué poner en peligro a nadie ni arriesgar la vida de civiles que nos dieron el dinero que ganaron con tanto esfuerzo para confiar en nosotros y utilizar nuestro coche para circular por un lugar en el que no viven”.

Un portavoz de Turo estuvo de acuerdo en que esto nunca debería haber sucedido.

“Nuestras condiciones de servicio prohíben a los anfitriones compartir coches que hayan sido denunciados como robados antes de que se eliminen de las bases de datos de las fuerzas del orden como robados. Hemos reembolsado el importe íntegro al huésped y estamos haciendo todo lo posible para reforzar nuestros protocolos de seguridad y comunicación con nuestros anfitriones porque nada nos importa más que mantener seguros a nuestros huéspedes”, afirmó Turo en una declaración.

Pero Turo también lo describió como un incidente aislado, ya que dijo que menos del 0,10% de los 27 millones de alquileres de Turo terminaron con un incidente grave de cualquier tipo. El propietario del automóvil que nunca fue eliminado de la base de datos de automóviles robados ha visto suspendida su cuenta.

“Aquellos que alquilan coches, tengan cuidado. Esto también les puede pasar a ustedes”, advirtió Addo.