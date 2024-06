Hombre detenido sin derecho a fianza por la muerte de su hijo de 2 años

Se ordenó la detención sin derecho a fianza de un hombre de Fort Washington hoy después de haber sido acusado de múltiples cargos de agresión y abuso infantil por la muerte de su hijo de dos años.

Según los documentos de la acusación, Lance Harrison, de 32 años, padre de Kayceson Barkley, de 2 años, dijo que su hijo se cayó por unos escalones dentro de su casa en Fort Washington, y que por eso Barkley sufrió tantas heridas horribles y murió.

Las autoridades dudan que eso sea lo que realmente sucedió.

“Creo que eso es lo que quería que creyéramos”, dijo Aisha Braveboy, fiscal estatal del condado de Prince George. “Creo que las lesiones no concuerdan con esa versión que es esa versión de los hechos. Las lesiones no concuerdan con lo que el acusado en este caso dijo que sucedió”.

Un médico forense de DC tampoco se lo tragó.

Los documentos de la acusación dicen que el cuerpo de Barkley estaba frío y sin vida cuando lo llevaron de urgencia a un hospital en DC poco antes de las 4 am. Un examen del cuerpo del niño encontró que Barkley sufrió una fractura de cráneo y costillas fracturadas, hemorragia interna y muchos moretones alrededor de la cabeza. y áreas de la parte superior del cuerpo.

Y aunque había sangre en varias habitaciones de la casa en Livingston Terrace, la policía no encontró nada alrededor de las escaleras de la casa donde, según Harrison, se cayó su hijo el sábado por la noche. La policía también señala que nunca pidió ayuda a pesar de la gravedad de todas esas heridas.

“Un niño de 2 años no debería morir. Un niño de 2 años no debería morir a manos de alguien que se supone debe amarlo y cuidarlo”, dijo Braveboy. “Y este es un caso trágico. Me da mucha rabia. Porque este niño nunca tuvo una oportunidad en la vida”.

Aún se está llevando a cabo una autopsia completa y Braveboy dijo que era posible que los cargos contra Harrison pudieran actualizarse para incluir el asesinato. Pero también señaló que el abuso infantil con resultado de muerte también conlleva cadena perpetua.