Hombre acusado de volar un dron sobre el estadio de Baltimore durante el partido de campeonato de la AFC

Un hombre de Pensilvania fue acusado de volar ilegalmente un dron sobre el estadio M&T Bank de Baltimore durante el partido por el campeonato de la AFC entre los Ravens y los Kansas City Chiefs el mes pasado, lo que llevó a que el personal de seguridad suspendiera temporalmente el juego, informó la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Maryland anunció el lunes.

Matthew Hebert, de 44 años, de Chadds Ford, Pensilvania, fue acusado de tres delitos graves relacionados con operar un dron no registrado, servir como aviador sin certificado y violar el espacio aéreo de defensa nacional el 28 de enero.

Los drones tienen prohibido volar dentro de un radio de 5 kilómetros (3 millas) de estadios con capacidad para al menos 30.000 personas durante eventos que incluyen juegos de la NFL y la MLB, y en la hora anterior a su inicio y después de su finalización, según la Administración Federal de Aviación. En noviembre, la administración dijo que investigaría un dron que retrasó brevemente un partido entre Ravens y Bengals.

Los policías del estado de Maryland siguieron al dron no identificado y no aprobado hasta un vecindario cercano donde aterrizó y encontraron a Hebert, quien admitió haber operado el dron, escribió el agente especial del FBI David Rodski en una declaración jurada. Hebert les dijo a los soldados y agentes del FBI que compró el dron en línea en 2021 y usó una aplicación para operarlo, pero que no tenía ninguna capacitación ni licencia para operar un dron.

Hebert, quien vestía una camiseta de los Ravens y estaba visitando la casa de unos amigos en Baltimore para el partido de fútbol, ​​dijo que no sabía acerca de las restricciones alrededor del estadio durante el juego, según la declaración jurada. Anteriormente, la aplicación había impedido a Hebert operar el dron debido a restricciones de vuelo, por lo que, aunque le sorprendió poder operarlo, asumió que se le permitía volarlo.

Hebert voló el dron a unos 100 metros (330 pies) o más durante unos dos minutos, capturando seis fotos de él mismo y del estadio y es posible que también haya tomado un video, pero no supo que su vuelo había interrumpido el juego hasta que se encontró. Un policía se acercó a él, según la declaración jurada.

Contactado por teléfono el martes, Hebert se negó a hacer comentarios.

Si es declarado culpable, Hebert enfrenta un máximo de tres años de prisión federal por operar a sabiendas un dron no registrado y por servir a sabiendas como aviador sin un certificado de aviador. Se enfrenta a una pena máxima de un año de prisión federal por violar intencionalmente el espacio aéreo de defensa nacional de los Estados Unidos. Se espera que se programe una comparecencia inicial y una lectura de cargos a finales de este mes.