Histórica y concurrida biblioteca en Capitol Hill cerrará para someterse a una renovación de 2 años

La Biblioteca del Sureste, de 101 años de antigüedad, cerca del Mercado del Este de DC, cerrará a principios del próximo año para una renovación de casi dos años. El edificio de ladrillo de un piso es uno de los tres edificios de bibliotecas del distrito financiados por el industrial y filántropo Andrew Carnegie.

La Biblioteca Pública de DC planea modernizar el edificio en 40 Seventh Street en el sureste en un proyecto de renovación de $33 millones que ampliará el espacio y al mismo tiempo preservará y restaurará los elementos históricos del edificio.

Existe cierta preocupación en el vecindario de Capitol Hill por los usuarios de la biblioteca, que ha sido una de las más concurridas del sistema de bibliotecas públicas de DC desde su apertura en 1922.

La Biblioteca del Noreste en 330 Seventh Street en el Noreste, aproximadamente a una milla de distancia, ha sido designada como biblioteca provisional para el Sureste durante su cierre.

“Estamos emocionados y felices de que haya una nueva biblioteca. Esta es la segunda biblioteca más antigua del sistema. Definitivamente necesitaba una renovación… la biblioteca (pública de DC) debería haber planeado brindarnos algunos servicios bibliotecarios provisionales más cerca que otra sucursal de la biblioteca… eso no va a funcionar para las personas que tienen algunos problemas de movilidad, eso no va a funcionar para nuestras personas mayores, no ir a trabajar para familias con niños pequeños”, dijo David Sobelsohn, comisionado vecinal asesor de 6B03.

La biblioteca también ha designado el cercano Centro Comunitario Arthur Capper en 1000 Fifth Street en el Sureste como una ubicación rápida provisional. No habrá libros para buscar en el sitio exprés, pero los usuarios podrán recoger libros reservados, devolverlos y habrá acceso a Wi-Fi, computadoras e impresoras.

La biblioteca dijo que el sitio exprés estará abierto de lunes a viernes de 10 am a 6 pm con excepción de los jueves, cuando estará abierto de mediodía a 8 pm.

Sobelsohn desea que el lugar previsto para el expreso sea más accesible.

“Una cosa que se podría hacer para mejorar las cosas es asegurarse de que la biblioteca del Centro Recreativo Arthur Capra esté abierta los sábados y tal vez tenerla abierta al menos otra noche durante la semana después de las 6 pm”, dijo.

La Biblioteca Pública de DC está planeando una reunión comunitaria el 14 de diciembre a las 6:30 pm sobre qué esperar durante el proyecto de construcción de la Biblioteca del Sureste.