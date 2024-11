Hispanos enfrentan un futuro incierto bajo el segundo mandato de Trump

Rocio Terminio-López dijo que cuando escucha a la gente hablar de migración, particularmente a los políticos, siente que “no saben de qué están hablando”.

Terminio-López lo sabe.

Esta inmigrante de El Salvador luchó por obtener la ciudadanía mientras veía cómo deportaban a su hermano y luego a su marido. Ahora, como alcaldesa de Brentwood, una ciudad de mayoría hispana en el condado de Prince George, ve a sus electores preocupados por su futuro bajo una segunda administración de Trump.

Terminio-López es una de las tres alcaldesas latinas que lideran ciudades vecinas, mayoritariamente hispanas, del condado de Prince George, donde al menos un tercio de los residentes nacieron en el extranjero.

Viven en un condado y un estado con leyes generalmente favorables a los inmigrantes, pero los alcaldes aún escuchan preocupaciones sobre lo que sucederá durante un segundo mandato del presidente electo Donald Trump, quien ha prometido deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. Calman a los electores preocupados por la posibilidad de nuevas oleadas de retórica antiinmigrante.

A menos de dos meses de la toma de posesión de Trump, Maryland Matters habló con los alcaldes sobre la incertidumbre y cómo están trabajando entre ellos, y con socios locales y estatales y organizaciones sin fines de lucro, para informar y proteger mejor a sus residentes.

Brentwood, población, 3.828: 51% hispanos, 40% nacidos en el extranjero

Terminio-López tiene la vista puesta en el futuro. Ha vivido con el miedo a la deportación y a la separación familiar.

Emigró de El Salvador cuando era adolescente en 1992, siguiendo a sus padres que habían huido de la guerra, la violencia y la persecución.

Como menor de edad, no tenía documentos ni protección alguna, salvo el estatus de asilo de su madre. Durante los siguientes 15 años, luchó por conseguir una tarjeta verde, que le permitía trabajar, y por obtener la ciudadanía estadounidense, pero vio a su familia atrapada en un sistema de inmigración plagado de problemas que los perjudicaban.

“Mi hermano fue deportado durante la administración Trump”, dijo. “Mi hermana, que llegó en 1993, todavía está esperando su tarjeta verde”.

Terminio-López dijo que su miseria aumentó en 2017, cuando su esposo fue enviado de regreso a El Salvador a esperar su tarjeta verde, separándolo de ella y sus cuatro hijos pequeños.

Ella ya era alcaldesa de Brentwood, nombrada por primera vez para el cargo en la ciudad de mayoría hispana en 2014 y posteriormente elegida y reelegida.

“Siento que cuando escucho a la gente hablar, especialmente a algunos políticos sobre migración, no saben de qué están hablando, y me postulé para un cargo para representar a mi comunidad”, dijo Terminio-López.

Dijo que, como ella, muchos residentes latinos y nacidos en el extranjero de Brentwood tienen trabajo, son dueños de casas y pagan impuestos, pero están inseguros sobre su futuro.

“Encontrarás familias en las que uno de los padres es indocumentado y el otro tiene estatus legal, pero todavía está en período de espera”, dijo. “Encontrarás niños nacidos en este país, pero que esperan cumplir 21 años para poder tener un trabajo y hacer una petición para sus padres”.

Terminio-López continúa en su cargo, habiendo sido elegido y reelegido como alcalde.

“Necesitamos más personas como [yo] que representen a su comunidad”, dijo. “En el momento en que uno empieza a entender que la representación importa, entonces la conversación se normaliza”.

Colmar Manor, población 1.588: 58% hispanos, 35% nacidos en el extranjero

Mónica Casañas siguió ese consejo. Vio que la comunidad mayoritariamente hispana de Colmar Manor no se había acercado a ella y que no había representación. Quería cambiar eso con una resolución que permitiera a los no ciudadanos votar en las elecciones municipales, una medida que ya está en vigor en 16 jurisdicciones de Maryland.

Terminio-López, su mentora y amiga, le dijo que la manera de lograr ese objetivo era postularse a un cargo. Hizo campaña para alcaldesa con el único objetivo de ganar el voto en las elecciones locales para los no ciudadanos, y fue elegida en 2022.

Poco después, la medida fue aprobada.

Nacida en Colombia, de madre colombiana y padre estadounidense, Casañas llegó a los Estados Unidos para recibir atención médica en Nueva York a los 4 años y se quedó allí. Ha estado en el área de Washington desde principios de la década de 2000, trabajando en la organización de inquilinos y en la alfabetización de adultos. Luego obtuvo títulos en la Universidad de Maryland y la Universidad Americana, y actualmente trabaja en la oficina de comunicaciones del Departamento de Salud de DC.

Pero lo que la mantiene despierta por las noches son los residentes vulnerables de Colmar Manor, especialmente los latinos, los nacidos en el extranjero y los indocumentados.

“Siento que he construido una conexión lo suficientemente fuerte con las personas como para que sepan que pueden confiar en mí y voy a hacer todo lo que pueda para conectar a las personas con los recursos que necesitan”, dijo.

Pero, añade, “no se trata sólo del miedo a la deportación masiva.

“Es el miedo a esta retórica y comportamiento antiinmigrantes inflamado”, dijo, reflexionando sobre un incidente reciente en un supermercado local, donde el propietario y los trabajadores latinos fueron víctimas de acoso y discurso de odio.

Casañas dijo que lo que puede hacer en este momento es escuchar. “Creo que la mejor manera de demostrarle a la gente que te preocupas por ellos es hablar con ellos uno a uno, compartir la mesa con ellos, mostrarles que puedes conectarlos con los recursos que necesitan y abordar sus preocupaciones”, dijo.

Mount Rainier, población 8.333: 38% hispanos, 33,8% nacidos en el extranjero

Celina Benítez emigró de El Salvador cuando era niña. Tuvo la suerte de venir con documentos legales.

Creció en California y, cuando era adolescente, en 1994, marchó contra el referéndum para salvar nuestro estado, una iniciativa electoral que restringiría el acceso de los inmigrantes a la atención médica y la educación.

Ese activismo juvenil impulsó a Benítez a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad de California. En 2014, vivía en Mount Rainier para estar más cerca de su familia. Unos años más tarde, fue miembro del consejo municipal y, en 2021, se había convertido en la primera alcaldesa latina.

Ella dice que desde las elecciones de noviembre, ha recibido múltiples llamadas de residentes que cuestionaban si habría algún cambio en el departamento de policía de la ciudad.

“No es así como va a ser, en absoluto”, dijo. “Obviamente hay muchas incógnitas, pero estamos tratando de prepararnos para eso”, y agregó que Mount Rainier es una ciudad acogedora certificada, donde cada residente importa y donde la policía acepta no colaborar con los agentes de Inmigración y Control de Aduanas en arrestos, investigaciones o deportaciones de inmigrantes.

“Sabemos perfectamente que el miedo es real, los sentimientos son válidos”, dijo Benítez. “Pero sin importar por quién haya votado o a quién haya apoyado, estamos trabajando juntos para brindar todo lo que podamos a todos nuestros residentes, para que estén seguros”.

Benítez se siente alentada por sus colegas latinas electas, y también por el apoyo de funcionarios del gobierno estatal y local y organizaciones sin fines de lucro como CASA, el grupo de defensa de los inmigrantes más grande de la región.

Leyes favorables a la inmigración en Maryland

En 2021, CASA abogó con éxito por la Ley de Dignidad, No Detención, una serie de medidas promulgadas que son similares a los mandatos de Ciudad Acogedora y Santuario del condado de Prince George que impiden que la policía local coopere con el ICE. También ese año, la Ley de Privacidad del Conductor de Maryland se convirtió en ley para proteger la información de los conductores de las autoridades de inmigración.

El director ejecutivo de CASA, Gustavo Torres, dijo que la organización se está preparando para lo que viene después.

“CASA ha desarrollado un plan de resistencia a Trump listo para enfrentar lo que él nos tenga que lanzar”, dijo Torres. “[Es esencial] conocer sus derechos, entender que si ICE llega a sus casas o a su vecindario, no les van a abrir las puertas [sin] autorización directa de un juez”.

Torres dijo que a medida que CASA avanza, de la mano con los alcaldes de las comunidades inmigrantes de primera línea, “no seremos intimidados ni permaneceremos en silencio.

“La unidad con estos alcaldes garantizará que nuestro futuro sea uno en el que la justicia y las oportunidades estén al alcance de todos”, afirmó. “Nuestra voz colectiva es inquebrantable”.