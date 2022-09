Hispanic Heritage Awards celebra 35 años en el mes de la Herencia Hispana

Con una presentación de lujo la Fundación Hispanic Heritaje (HHF)

retorno a su tradicional celebración anual el 27 de septiembre el teatro del Kennedy Center .

Su Presidente Antonio Tijerino le dio la bienvenida a los invitados especiales a la Gala con palabras de bienvenida para luego dar pase a la presentación de sus sponsors .

El evento fue conducido por la actriz Justina Machado Además, HHF rindió homenaje a los ganadores de los Premios de la Herencia Hispana de 2022 a través de viñetas especiales presentadas por artistas y socios, incluidos AARP, Boeing, Coca Cola Company, Friends of the National Latino Museum, Nationwide, Southwest Airlines.

El show fue abierto con la presentación del famoso grupo Los Lobos; el cantante y compositor panameño, Boza, destacado por Billboard como «Artista latino en ascenso»; y el cofundador y guitarrista de Black Pumas, Adrián Quesada, y la vocalista puertorriqueña iLe (Ileana Cabra) interpretando “Mentiras Con Cariño”, la canción de apertura del nuevo álbum de Quesada, “Boleros Psicodélicos”.

Con un segmento especial sobre solidaridad racial con la cantante estadounidense y madrina del soul, Patti LaBelle.

Especial presentación tuvo la Reina del Rock Mexicano y ganadora del Latin Grammy, Alejandra Guzmán ganadora de múltiples premios Grammy y Premios a la Herencia Hispana 2022 , quien tuvo un lamentable accidente mientras cantaba y tuvo que ser llevada de emergencia al Hospital .

“La Fundación de la Herencia Hispana está encantada de estar de regreso en el Kennedy Center para reunirse y celebrar los logros de la comunidad latina, el orgullo cultural y nuestra gran promesa”, dijo José Antonio Tijerino, presidente y director ejecutivo de la Fundación de la Herencia Hispana. “Honraremos nuestra presencia en este gran país, pasado, presente y futuro, a través de actuaciones dinámicas, historias inspiradoras y la solidaridad que necesitaremos para seguir haciendo avanzar a nuestra comunidad y nuestro país. Estamos extremadamente agradecidos de asociarnos con Target, Nationwide, Google y todos nuestros patrocinadores que comparten nuestra visión y misión”.

Como parte de las festividades, HHF también organizo eventos presenciales adicionales, incluida la Cumbre de espacio abierto del Latinos On Fast Track Leadership Institute (LLI) que tuvo lugar el 26 de septiembre en asociación con la Casa Blanca y la recepción de bienvenida de los homenajeados; Reunión informativa en la Casa Blanca, alfombra roja y fiesta posterior a la Celebración de la Herencia Hispana Entre los homenajeados de este año, fue incluida la productora ejecutiva de Marvel Studios, Victoria Alonso; múltiples ganadores del Grammy Los Lobos; la pionera de la aviación Olga Custodio; y los cofundadores de ‘Back To The Roots’, Alejandro Vélez y Nikhil Arora.

Para obtener más información, visite www.hispanicheritage.org y siga a la Fundación de la Herencia Hispana en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok.