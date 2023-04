Hay $74 millones sin cobrar al IRS en Virginia y Maryland

Falta menos de una semana para el Día de los Impuestos, pero los funcionarios federales están haciendo correr la voz sobre otro próximo plazo para los habitantes de Virginia y de Maryland, a quienes se les debe otro cheque del gobierno federal.

Resulta que a casi 1.5 millones de estadounidenses les quedan solo unos meses para solicitar los reembolsos no reclamados del año fiscal 2019, incluidos unos 42,200 en Virginia y otros 31,400 en Maryland, dijo el miércoles el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

El IRS estima que el efectivo no reclamado asciende a $ 1.5 mil millones en todo el país. A los habitantes de Virginia se les debe alrededor de $ 42 millones, donde el reembolso promedio no reclamado es de más de $ 860. Y en el caso de Maryland, ]se les adeuda alrededor de $32 millones, donde el reembolso promedio no reclamado asciende a más de $890.

Los funcionarios señalaron las interrupciones generalizadas durante los primeros días de COVID-19 como el probable culpable de por qué tantas declaraciones no se presentaron.

«Las declaraciones de impuestos de 2019 vencieron durante la pandemia, y muchas personas pueden haber pasado por alto u olvidado estos reembolsos», sostuvo Danny Werfel, comisionado del IRS. «Queremos que los contribuyentes reclamen estos reembolsos, pero se está acabando el tiempo. Las personas tienen como fecha límite el 17 de julio para presentar sus declaraciones. Recomendamos a los contribuyentes que comiencen pronto para asegurarse de que no se lo pierdan».

En la mayoría de los casos, los estadounidenses tienen tres años para presentar y reclamar reembolsos de impuestos de años anteriores. Después de eso, los fondos no reclamados pasan a ser propiedad del Tesoro de los Estados Unidos. Por lo general, esa fecha límite coincide con el Día de los impuestos, pero este año el IRS la movió hasta el 17 de julio para alinearse con la extensión de 2020 y dar a las personas un poco más de tiempo.

«Con la pandemia que tuvo lugar cuando originalmente vencían las declaraciones de impuestos de 2019, las personas enfrentaron situaciones extremadamente inusuales», dijo Werfel. “Con frecuencia vemos que los estudiantes, los trabajadores a tiempo parcial y otras personas con pocos ingresos pasan por alto la presentación de una declaración de impuestos y nunca se dan cuenta de que se les debe un reembolso”.

Werfel alertó a las personas a revisar sus registros “y comenzar a recopilarlos ahora, para que no corran el riesgo de perder la fecha límite de julio».

Los contribuyentes que son elegibles para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) pueden recibir fondos adicionales por valor de más de $6,500. El IRS dijo que se pueden retener los cheques de 2019 para los contribuyentes que no enviaron declaraciones en 2020 o 2021. El saldo también se puede usar para cubrir otros impuestos no pagados, manutención de niños no pagada y deudas federales vencidas.

Los residentes pueden encontrar instrucciones para completar sus impuestos de 2019 en el sitio web del IRS u obtener asistencia por teléfono al 1-800-829-3676.