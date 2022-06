Graduados de policía

Condado de Prince William, Virginia… La 50. a sesión de Cumplimiento de la Ley Básica de la Academia de Justicia Criminal del Condado de Prince William se graduó el viernes 17 de junio de 2022 en una ceremonia en Grace Life Community Church en Bristow (20136).

Los 29 hombres y mujeres completaron un curso de capacitación de 24 semanas en todos los aspectos del trabajo policial, incluidas clases de armas de fuego, toma de decisiones sobre el uso de la fuerza, capacitación de conductores, capacitación legal, técnicas de patrullaje, investigación criminal e investigación de accidentes. El personal policial que se gradúa se enumera a continuación, y a continuación se incluyen breves biografías de cada graduado:

Departamento de Policía del Condado de Prince William

Kevin J. Almonte

alan m brown

Michael A. Carrick

Andrew B. Oportunidad

Junsuk Choi

Austin W. Delozier

Timoteo A. Diamantis

Jacob A. Dilley

jacob a. erickson

Michael M. Escano

Antonio E. Gallegos

juston houpt

jenna l cazador

Wael M. Itani

eric h marsh

Fernando R. Martínez Cruz

Corey A. McMurtry

Salvador Orozco-Braley

Ramón R. Reaves, Jr.

Miguel S. Reyes

Dannyela N. Rivera Jirón

Gary A. Schultz, III

Namra Shahbaz

Michael F Sweeney

Sean B Vance

pedro vang

Austin M. Wagner

Esteban M. Walters, II

Jack W Wiederholt

Biografías de los Graduados de la Sesión 50 de la Escuela de Reclutamiento Básico:

Kevin J. Almonte se graduó del Colegio Dominicano de Blauvelt en Orangeburg, NY, con una licenciatura en justicia penal. Tiene familia en la policía y habla español. Trabajó para la Administración de Seguridad del Transporte de EE. UU. antes de unirse al Departamento. El oficial Almonte está asignado a la patrulla de trabajo en el centro del condado de Prince William.

Alan M. Brown se graduó de Liberty University en Lynchburg, Va., con una licenciatura en inteligencia estratégica. Trabajó para el Departamento Correccional de Virginia antes de unirse al Departamento. El oficial Brown está asignado a la patrulla de trabajo en el centro del condado de Prince William.

Michael A. Carrick se graduó de la Universidad George Mason en Fairfax, Virginia, con una licenciatura en criminología, derecho y sociedad y una especialización secundaria en análisis de inteligencia. El oficial Carrick está asignado a la patrulla de trabajo en el centro del condado de Prince William.

Andrew B. Chance asistió al Northern Virginia Community College en Annandale y estudió seguridad nacional. Sirvió en el Ejército de los EE. UU., alcanzando el rango de sargento, antes de unirse al Departamento. El oficial Chance está asignado a la patrulla de trabajo en el este del condado de Prince William.

Junsuk Choi se graduó de la Universidad George Mason en Fairfax, Virginia, con una licenciatura en criminología, derecho y sociedad. Sirvió en el Cuerpo de Marines de los EE. UU., alcanzando el rango de cabo, antes de unirse al Departamento. Habla coreano. El oficial Choi está asignado a la patrulla de trabajo en el oeste del condado de Prince William.

Austin W. Delozier se graduó de Battlefield High School en Haymarket, Virginia. El oficial Delozier está asignado a la patrulla de trabajo en el oeste del condado de Prince William.

Timotheos A. Diamantis se graduó de la Universidad George Mason en Fairfax, Va., con una licenciatura en criminología, derecho y sociedad. Trabajó para el Centro Regional de Detención de Adultos Prince William – Manassas antes de unirse al Departamento. El oficial Diamantis está asignado a la patrulla de trabajo en el oeste del condado de Prince William.

Jacob A. Dilley se graduó de la escuela secundaria John Chapin en El Paso, Texas. Sirvió en la Guardia Nacional del Ejército, alcanzando el rango de especialista antes de incorporarse al Departamento. El oficial Dilley está asignado a la patrulla de trabajo en el centro del condado de Prince William.

Jacob A. Erickson se graduó de la Universidad Estatal de los Apalaches en Boone, NC, con una licenciatura en justicia penal. El oficial Erickson está asignado a la patrulla de trabajo en el oeste del condado de Prince William.

Michael M. Escano asistió a Triton College en River Grove, Ill. Sirvió en la Marina de los EE. UU., alcanzando el rango de E5 antes de unirse al Departamento. Habla tagalo. El oficial Escano está asignado a la patrulla de trabajo en el centro del condado de Prince William.

Anthony E. Gallegos se graduó de Shepherd University en Shepherdstown, W. Va., con una licenciatura en entrenamiento atlético. Además, fue el Guía de Clase de la 50ª Sesión. El habla español. El oficial Gallegos está asignado a la patrulla de trabajo en el centro del condado de Prince William.

Juston Houpt se graduó de la Universidad de Shippensburg en Pensilvania, con una licenciatura en geografía y estudios internacionales. Sirvió en el Cuerpo de Marines de los EE. UU., alcanzando el rango de sargento antes de unirse al Departamento. Además, fue Presidente de Clase de la 50ª Sesión. Tiene familia en la policía. El oficial J. Houpt está asignado a la patrulla de trabajo en el oeste del condado de Prince William.

Jenna L. Hunter se graduó de Liberty University en Lynchburg, Virginia, con una licenciatura en psicología. Ella habla español. El oficial Hunter está asignado a la patrulla de trabajo en el oeste del condado de Prince William.

Wael M. Itani se graduó de Northern Virginia Community College en Sterling, con un título asociado en justicia penal y está cursando una licenciatura en criminología de la Universidad George Mason en Fairfax, Va. Habla español. El oficial Itani está asignado a la patrulla de trabajo en el oeste del condado de Prince William.

Eric H. Marsh se graduó de The College of New Jersey en Ewing, con una licenciatura en criminología. El oficial Marsh está asignado a la patrulla de trabajo en el centro del condado de Prince William.

Fernando R. Martinez Cruz se graduó de la Escuela Secundaria Manassas Park en Virginia. Trabajó para el Centro Regional de Detención de Adultos Prince William – Manassas antes de unirse al Departamento. El habla español. El oficial Martínez Cruz está asignado a la patrulla de trabajo en el centro del condado de Prince William.

Corey A. McMurtry se graduó de Atlantic Cape Community College en Mays Landing, NJ, con un título de asociado en justicia penal. Además, fue Vicepresidente de Clase de la 50ª Sesión. El oficial McMurtry está asignado a la patrulla de trabajo en el este del condado de Prince William.

Salvador Orozco-Braley asiste a la Universidad Purdue Global en Lafayette, Indiana. Sirvió en el Ejército de los EE. UU. y obtuvo el rango de sargento antes de unirse al Departamento. El oficial Orozco-Braley está asignado a la patrulla de trabajo en el oeste del condado de Prince William.

Ramón R. Reaves, Jr., se graduó de la Universidad de Longwood en Farmville, Va., con una licenciatura en informática. El oficial Reaves está asignado a la patrulla de trabajo en el oeste del condado de Prince William.

Miguel S. Reyes se graduó de la Universidad George Mason en Fairfax, Va., con una licenciatura en criminología. El habla español. El oficial Reyes está asignado a la patrulla de trabajo en el este del condado de Prince William.

Dannyela N. Rivera Jiron se graduó de la Universidad George Mason en Fairfax, Virginia, con una licenciatura en criminología, derecho y sociedad. Ella habla español. El oficial Rivera Jiron está asignado a la patrulla de trabajo en el oeste del condado de Prince William.

Gary A. Schultz, III, se graduó de Northern Virginia Community College en Manassas, con un título de asociado en seguridad nacional. Sirvió en el Cuerpo de Marines de los EE. UU., alcanzando el rango de cabo antes de unirse al Departamento. El oficial Schultz está asignado a la patrulla de trabajo en el este del condado de Prince William.

Namra Shahbaz se graduó de Northern Virginia Community College en Alexandria, con un título de asociado en ciencias sociales. Ella habla urdu. El oficial Shahbaz está asignado a la patrulla de trabajo en el este del condado de Prince William.

Michael F. Sweeney se graduó de la Universidad de Temple en Filadelfia, con una licenciatura en justicia penal. Tiene familia en la policía. El oficial Sweeney está asignado a la patrulla de trabajo en el centro del condado de Prince William.

Sean B. Vance se graduó de Christendom College en Front Royal, Va., con una licenciatura en historia. El oficial Vance está asignado a la patrulla de trabajo en el este del condado de Prince William.

Peter Vang se graduó de la Universidad George Washington en Washington, DC, con un título de asociado en ciencias de laboratorio clínico. Sirvió en el Ejército de los EE. UU. alcanzando el rango de sargento antes de unirse al Departamento. El oficial Vang está asignado a la patrulla de trabajo en el este del condado de Prince William.

Austin M. Wagner se graduó de Liberty University en Lynchburg, Va., con una maestría en justicia penal y administración pública. El oficial Wagner está asignado a la patrulla de trabajo en el centro del condado de Prince William.

Stephen M. Walters, II, se graduó de la escuela secundaria y fue cadete en el Departamento de Policía del Condado de Prince William. El oficial Walters está asignado a la patrulla de trabajo en el oeste del condado de Prince William.

Jack W. Wiederholt se graduó de la escuela secundaria Pope John Paul the Great en Dumfries, Va. El oficial Wiederholt está asignado a la patrulla de trabajo en el este del condado de Prince William.

A medida que aumenta la necesidad de agentes del orden público altamente capacitados y capaces, el Departamento continúa buscando candidatos calificados para puestos de policía. Se alienta a todos los solicitantes interesados ​​a comunicarse con la Oficina de Personal de la Policía del Condado de Prince William al (703) 792-6580 o visitar el sitio web del Departamento en www.joinpwcpd.org . También puedes encontrarnos en las redes sociales.