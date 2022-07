Golpiza fatal

La mujer que murió el sábado, después de que la encontraron herida hace una semana en una parada de autobús de Virginia fue previamente golpeada, informó la policía del condado de Fairfax. Michelle Huntley, de 63 años, no tenía hogar y estaba usando la parada de autobús en la cuadra 7800 de Richmond Highway en la sección de Alexandria del condado de Fairfax como refugio cuando fue atacada el 17 de junio. Murió siete días después. “Creemos que la señorita Huntley fue atacada en la parada de autobús. Ahí es donde probablemente sufrió sus heridas”, dijo el teniente de policía del condado de Fairfax, Daniel Spital. La víctima tenía un traumatismo en la parte superior del cuerpo y que aún no se conoce el motivo del ataque. El video de negocios cercanos no ha arrojado información hasta el momento. Los oficiales están pidiendo ayuda al público para resolver el caso, con cualquier información relacionada que posean. Este es el duodécimo homicidio del año en el condado de Fairfax.