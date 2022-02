Gobernador de Maryland Hogan no se postulará para el Senado

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, anunció el martes que no se postulará para el Senado de los EE. UU., rechazando un agresivo impulso de reclutamiento del líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, y otros republicanos que vieron al gobernador de mandato limitado como el mejor del Partido Republicano. oportunidad de ganar en el estado azul profundo.

Hogan anunció su decisión durante una conferencia de prensa vespertina no relacionada en el Capitolio estatal, y explicó que no podía terminar su mandato como gobernador de manera efectiva y postularse para el Senado al mismo tiempo.

“Agradezco sinceramente a todas las personas que me animaron a considerarlo”, dijo Hogan a los periodistas. “Varias personas han dicho que pensaban que yo podía marcar la diferencia en el Senado y ser una voz del sentido común y la moderación. Ciertamente me sentí honrado por eso. Y nos dio a mí y a mi familia razones para considerarlo. Pero como he dicho repetidamente, no aspiro a ser senador de los Estados Unidos”.

La decisión del gobernador, aunque no totalmente inesperada, marca un segundo revés importante en el reclutamiento en la lucha más amplia del Partido Republicano por apoderarse de la mayoría en el Senado. En noviembre, el gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, otro republicano moderado popular, sorprendió al equipo de McConnell al anunciar que buscaría la reelección como gobernador en lugar de lanzar una candidatura al Senado ampliamente esperada.

Hogan, un feroz crítico del expresidente Donald Trump, había indicado que era poco probable que se postulara todo el tiempo. Pero dada su popularidad, el gobernador republicano de 65 años se habría convertido instantáneamente en un contendiente legítimo contra el actual senador demócrata Chris Van Hollen, incluso en un estado en el que Trump perdió por 32 puntos porcentuales en 2020.

No hay otros contendientes republicanos de alto perfil en la contienda por el Senado de Maryland. La fecha límite de presentación es el 22 de febrero.

Un portavoz del brazo de campaña de los demócratas del Senado calificó la decisión de Hogan como la última de “una serie de fracasos de reclutamiento humillantes” para el Partido Republicano.

Hogan dijo que notificó en privado su decisión a republicanos clave de Washington antes de la conferencia de prensa, incluidos McConnell, los senadores Rick Scott de Florida, Mitt Romney de Utah y Susan Collins de Maine.

Los asistentes trataron de distinguir la movida de Hogan de la de Sununu, de quien se esperaba que entrara en la carrera para desafiar a la senadora demócrata Maggie Hassan, pero cambió de opinión después de hablar con varios republicanos del Senado.

Hogan nunca indicó que estuviera interesado en convertirse en senador. Apenas el mes pasado declaró públicamente que no tenía “un deseo ardiente” de servir en el Senado. Pero dado el extraordinario aliento que recibió de los principales republicanos en Washington, consideró seriamente la posibilidad.

McConnell y Scott, quien encabeza el brazo de campaña del Senado del Partido Republicano, sostuvieron múltiples conversaciones de reclutamiento con Hogan en los últimos meses. Los aliados también hicieron promesas financieras y compartieron encuestas internas para persuadirlo de que se presentara.

Dado que Hogan no estaba convencido por los argumentos de McConnell, la esposa de McConnell, Elaine Chao, miembro del gabinete en las administraciones de Trump y George W. Bush, también alentó una candidatura al Senado durante un almuerzo con la esposa de Hogan en la mansión del gobernador de Maryland.

Hogan dijo el martes que estaba convencido de que habría derrotado a Van Hollen si hubiera entrado en la carrera.

“Pero el hecho de que puedas ganar una carrera no significa que ese sea el trabajo que debes hacer si tu corazón no está en ello. Y simplemente no me veía siendo un senador de los Estados Unidos”, dijo.

Si bien Hogan no se postulará para el Senado en 2022, la posibilidad de una candidatura presidencial en 2024 sigue siendo una posibilidad clara. Hogan se ha posicionado para postularse como una alternativa legítima a Trump y su política divisiva, aunque el gobernador de Maryland abriría una posible campaña primaria presidencial como un desvalido abrumador dada la posición dominante de Trump en el Partido Republicano.

Quizás con ese fin, un grupo externo alineado con Hogan publicó un video el martes por la tarde que destaca los llamados a la unidad de Hogan del discurso sobre el estado del estado de la semana pasada.

“George Washington advirtió que el partidismo crearía un espíritu de venganza que socavaría las riendas del gobierno y conduciría a la ruina de la libertad pública”, dice Hogan en el video, que incluye referencias a los abolicionistas Frederick Douglass y Harriet Tubman, así como a Thurgood. Marshall, el primer juez negro de la Corte Suprema.

Hogan agregó: “Todavía creemos en el poder de unirnos para cambiar las cosas para mejor. Y seguimos creyendo que lo que nos une es más grande que lo que nos divide”.

Es posible que el enfoque bipartidista de Hogan no atraiga a la base política de Trump, pero está listo para dejar el cargo a fin de año como uno de los gobernadores republicanos más populares del país.

Prometió continuar siendo una voz activa en la política nacional.

“Voy a seguir llamándolo como lo veo. Y hablaré sobre la división y la disfunción en Washington, y sobre arreglar la política rota”, dijo Hogan. “Mi trabajo actual como gobernador se extiende hasta enero de 2023 y luego echaremos un vistazo y veremos qué nos depara el futuro después de eso”.