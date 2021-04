Gobernador de Maryland argumentó sobre los $3.900 millones en ayuda federal

AP

Washington Hispanic:

Los $3,9 mil millones de Maryland en alivio pandémico federal serán utilizados para reforzar el fondo de seguro de desempleo del estado, alimentar los esfuerzos de recuperación del estado, reabrir escuelas y expandir la tecnología de banda ancha, anunció el gobernador Larry Hogan en un pacto bipartidista con líderes legislativos el miércoles.

El gobernador republicano dijo que $1,1 mil millones se dedicarán a estabilizar las tasas de impuestos de seguro de desempleo para las empresas para los años calendario 2022 y 2023.

«Este apuntalado del sistema de desempleo nos ayudará a seguir ayudando a quienes más lo necesitan, al tiempo que nos aseguraremos de que podamos proporcionar desgravaciones fiscales continuas para las empresas en dificultades», dijo Hogan, acompañado por el presidente del Senado, Bill Ferguson, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Adrienne Jones, en una conferencia de prensa.

Ferguson, un demócrata de Baltimore, destacó $300 millones en inversiones en tecnología de banda ancha. Eso incluirá $128 millones para mejorar la infraestructura de red, $75 millones para subsidios de tarifas de servicio y dispositivos y $45 millones para subvenciones municipales de banda ancha.

Demasiadas personas han luchado desde una brecha digital agravada por la pandemia COVID-19, dijo Ferguson, ya que más personas trabajaron desde casa y los estudiantes trataron de aprender en línea debido a las oficinas cerradas y las escuelas.

«Para demasiados habitantes de Maryland, esta transición no ha sido fácil y no ha sido posible, no por culpa de ningún individuo de Maryland o falta de deseo o iniciativa, sino porque la infraestructura técnica, el conocimiento y el acceso simplemente no estaban disponibles», dijo Ferguson.

Los tres funcionarios enfatizaron la cooperación bipartidista en lo que Hogan describió como un «acuerdo presupuestario histórico».

«Juntos podremos invertir medio billón de dólares adicionales en proyectos de construcción listos para palas para que los habitantes de Maryland vuelvan a trabajar», dijo Jones, un demócrata del condado de Baltimore.

El estado utilizará $800 millones de los fondos federales para apoyar el alivio de la pandemia estatal existente. La Asamblea General, controlada por los demócratas, aprobó una amplia medida propuesta inicialmente por Hogan al comienzo del período legislativo.

Más de $600 millones serán utilizados para apoyar la reapertura de las escuelas. Eso incluye $481 millones para abordar los costos relacionados con la pandemia, $80 millones para apoyar sistemas mejorados de climatización y ventilación y $46 millones para centrarse en el impacto a largo plazo de la pérdida de aprendizaje durante el último año.

Otros $500 millones apoyarán al Departamento de Transporte de Maryland y a la Autoridad de Transporte de Maryland en la mejora de los servicios y la infraestructura.

Alrededor de $300 millones se dedicarán a los residentes estatales necesitados, incluyendo $140 millones para apoyar el costo de carga de casos más alto estimado en el programa de Asistencia Temporal en Efectivo y $50 millones para apoyar los esfuerzos estatales para ayudar a las personas que luchan con las facturas de servicios públicos.

La Asamblea General, que está programada para aplazarse el 12 de abril, está a punto de votar por última vez el presupuesto del estado de aproximadamente 50.000 millones de dólares para el próximo año fiscal. Los legisladores han descrito cómo la enorme cantidad de ayuda federal reformuló lo que parecía una crisis presupuestaria en desarrollo el año pasado al comienzo de la pandemia en la capacidad de abordar los déficits proyectados hasta el año fiscal 2024.