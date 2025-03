Glenn vuelve a enfrentarse a los demócratas al vetar la reforma laboral y de armas

El gobernador republicano Glenn Youngkin vetó una serie de proyectos de ley que reformaban las leyes laborales y de armas, bloqueando los intentos de los demócratas de reintroducir una legislación casi idéntica a la que propusieron sin éxito el año pasado.

Además de vetar 158 proyectos de ley, Youngkin firmó aproximadamente 600 y enmendó unos 160 antes de la medianoche del lunes, según consta en los registros legislativos. También presentó 205 enmiendas al proyecto de ley de presupuesto , junto con ocho vetos a partidas presupuestarias.

Las objeciones de Youngkin, que generaron críticas de los demócratas de la Asamblea General, no fueron sorprendentes. Si bien el gobernador no había dicho explícitamente qué proyectos de ley eliminaría, sí había insinuado que volvería a rechazar proyectos que no había apoyado previamente.

«Pueden imaginarse que si lo veté el año pasado, hay una posibilidad razonable de que lo vete nuevamente», dijo Youngkin en una conferencia de prensa a principios de esta semana.

Los proyectos de ley que Youngkin rechazó habrían ayudado a crear un mercado minorista de marihuana recreativa en Virginia y habrían aumentado el salario mínimo por hora de 12 dólares a 13,50 dólares el año próximo, y luego a 15 dólares el año siguiente.

Otra medida vetada habría detenido la venta de ciertas armas de fuego semiautomáticas.

Al revisar la legislación retomada de 2024, presentó algunas de las mismas enmiendas que el año pasado. Por ejemplo, sugirió nuevamente que un proyecto de ley que prohíbe los impuestos sobre la propiedad personal para las Hijas Unidas de la Confederación se considere el próximo año tras una revisión fiscal.

La legislatura, liderada por los demócratas, tiene previsto regresar a Richmond el 2 de abril para debatir los vetos y enmiendas del gobernador. El martes, el líder de la mayoría del Senado, Scott Surovell, calificó de decepcionantes las acciones de Youngkin.

«Creo que últimamente se ha hablado mucho entre los conservadores sobre centrarse en la asequibilidad, y eso es exactamente lo que hicimos en esta sesión», dijo Surovell. «El gobernador básicamente les metió el dedo en el ojo a todos los trabajadores de Virginia con los vetos que presentó ayer».

Los legisladores necesitarían una supermayoría de dos tercios para anular los vetos de Youngkin, un escenario poco probable dado que los demócratas tienen mayorías muy estrechas en el Senado estatal y la Cámara de Delegados.

Sin embargo, los legisladores solo necesitan una mayoría simple para rechazar las enmiendas de Youngkin. Aun así, el gobernador tiene la última palabra sobre cualquier legislación que llegue a su despacho para su firma después de la reunión de legisladores de la próxima semana.

Algunas otras acciones clave tomadas por el gobernador incluyen:

Reforma laboral

Youngkin bloqueó la legislación que habría obligado a los empleadores a permitir que sus trabajadores usaran sus días de baja por enfermedad tanto para su salud mental como física. Al explicar su veto, el gobernador afirmó que el proyecto de ley «aumentaría el costo de hacer negocios en la Commonwealth y afectaría negativamente nuestro clima empresarial».

Youngkin también rechazó proyectos de ley que derogarían la prohibición de la negociación colectiva para empleados públicos, de conformidad con una ley de 2020 que extendía ese derecho a los trabajadores de los gobiernos locales. La propuesta de sindicalización, según Youngkin, carecía de la financiación necesaria, lo que dejaba a las agencias sin la preparación necesaria para gestionar las complejidades administrativas y legales que conlleva.

Batallas energéticas

Algunos de los debates más acalorados durante la sesión legislativa se centraron en la energía verde en Virginia, incluyendo los paneles solares. El lunes, Youngkin vetó una legislación que habría permitido a los gobiernos locales exigir marquesinas solares para proyectos de desarrollo. El gobernador también bloqueó un proyecto de ley que ampliaba los requisitos de las instalaciones para un programa de energía solar compartida multifamiliar.

Junta de asequibilidad de medicamentos recetados

El mes pasado, con apoyo bipartidista, los legisladores aprobaron una ley para crear una junta independiente de asequibilidad de medicamentos recetados. El proyecto de ley le habría encomendado la tarea de revisar la asequibilidad de los precios de los medicamentos recetados y establecer límites de costos en los planes de salud estatales. Youngkin argumentó que el proyecto de ley limitaría el acceso de los pacientes a medicamentos esenciales al priorizar los costos sobre la necesidad médica.

Algunos éxitos con las barreras de financiación de campañas

Youngkin apoyó la legislación que prohíbe el uso de fondos de campaña para gastos personales. Los legisladores aprobaron dicha política tras negarse a impulsar una medida similar el año pasado. Virginia fue uno de los pocos estados que no contaba con dicha prohibición.