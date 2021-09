Festival de arte local gratuito y familiar en Manassas este 12 de Septiembre

PRÍNCIPE WILLIAM, VA. – El Consejo de Artes del Condado de Prince William, en asociación con el Centro de Artes Escénicas de Hylton, será el anfitrión de Arts Alive! 2021 el domingo 12 de septiembre, de 12:00 p.m. a 4:00 p.m., en el Hylton Performing Arts Center, ubicado en el campus de ciencia y tecnología de la Universidad George Mason, 10960 George Mason Circle, Manassas, VA., 20110. Artes ¡Viva! es un festival de arte local gratuito y familiar.

Este evento comunitario anual muy esperado celebra la diversidad y excelencia de los artistas y conjuntos visuales, literarios y escénicos del área metropolitana de Prince William. Las presentaciones de música, teatro y danza se llevarán a cabo en el escenario principal Merchant Hall, el íntimo Gregory Family Theatre, el nuevo Large Rehearsal Hall y el escenario Showmobile al aire libre. La vitrina de artes visuales, con pinturas originales, libros para colorear, fotografías y edredones, se exhibirá en el Didlake Grand Foyer. Los artesanos locales venderán joyas, cerámica y otros artículos relacionados con las artes.

Los artistas y conjuntos locales destacados incluirán los talentos musicales de Sonus Brass Theatre, New Dominion Choraliers, Bull Run Troubadours, Manassas Chorale, Manassas Symphony Orchestra, Somers Voice y Woodbridge Music Club. Las presentaciones de danza incluyen Bull Run Cloggers, Manassas Ballet Academy, McGrath Morgan Irish Dance Academy, Asaph Dance Ensemble, Virginia National Ballet, Boyle School of Irish Dance, Dance Etc School of the Arts, Ek Dor Dance Academy y más. Castaways Repertory Theatre presentará escenas de A Midsummer’s Night Dream, Prince William Little Theatre compartirá canciones de espectáculos anteriores y el ARTfactory Pied Piper Children’s Theatre atraerá y deleitará a todos los que asistan con sus personajes paseantes disfrazados.

Las demostraciones de conferencias estarán a cargo de Somers Voice y Bull Run Cloggers. Las actividades prácticas para niños serán organizadas por Clearbrook Center of the Arts y otros.

El Rincón de escritores y poetas destacará múltiples talentos de Spilled Ink, Write by the Rails y el Poet Laureate Circle. Los autores y poetas locales presentarán lecturas de su trabajo, además de tener libros a la venta.

Los camiones de comida ofrecerán algunas de las mejores cocinas y dulces locales para que los participantes las compren.