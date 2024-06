Felder gana la concurrida contienda por el Distrito 7

Wendell Felder surgió con la nominación demócrata para el puesto del Consejo de DC del Distrito 7 en una primaria concurrida con 10 candidatos, mientras que los titulares de los Distritos 4 y 8 y un escaño general defendieron con éxito a los rivales por la nominación demócrata.

Las urnas cerraron en las elecciones primarias de DC a las 8 pm del martes.

Los resultados publicados por la Junta Electoral de DC muestran que se han contado las papeletas del 24,37% de los 378.821 votantes registrados de DC.

Associated Press convocó la carrera del Distrito 7 a favor de Felder el jueves por la noche con aproximadamente el 93% del total de votos contados. Felder tenía una ventaja de casi el 3,5% sobre el candidato más cercano.

Basándose en una primera parte de la votación, The Associated Press declaró al actual miembro general del Consejo de DC, Robert White, como el ganador de la nominación demócrata sobre el retador y comediante convertido en político Rodney “Red” Grant.

Los actuales miembros del consejo de los distritos 4 y 8, Janeese Lewis George y Trayon White Sr., también ganaron en sus carreras de perspectiva, defendiéndose de los rivales para obtener la nominación demócrata, proyectó The Associated Press.

Vea los resultados en vivo aquí .

Felder gana la nominación al Distrito 7

En el distrito 7, 10 candidatos demócratas competían por el puesto que dejaba vacante el actual miembro del Consejo y ex alcalde Vincent Gray. Anunció que no se presentaría a la reelección tras una serie de problemas de salud.

Wendell Felder, quien anteriormente trabajó en la administración de la alcaldesa Muriel Bowser, ganó la nominación demócrata y no enfrentará ningún rival republicano o del Partido Verde estadista en las elecciones generales, y en DC, el candidato demócrata es casi siempre el gran favorito en noviembre.

Después de un recuento de votos a las 6:30 pm del jueves, Felder obtuvo el 23,52% de los votos frente al 20,13% de la comisionada del ANC de Kingman Park, Ebony Payne. Eboni-Rose Thompson, que representa al Distrito 7 en la Junta de Educación del Estado de DC, le siguió de cerca con el 20,07% de los votos.

Felder obtuvo el respaldo crítico de Gray, junto con varios otros legisladores de DC. Thompson contó con el respaldo de los sindicatos de bomberos y maestros de la ciudad.

Otros candidatos incluyen a la ex miembro del personal del Consejo de DC Denise Reed, el ex comisionado del ANC Villareal “VJ” Johnson II, el ex representante en la sombra de DC Nate Fleming, el comisionado del ANC Kelvin Brown, el ex comisionado del ANC y organizador sindical Roscoe Grant Jr., el ex comisionado del ANC Ebbon Allen y el abogado Veda Rashid.

Los titulares defienden a sus rivales

Los distritos 4 y 8 enfrentaron a los miembros titulares del Consejo de DC contra dos rivales menos familiares. Ambos titulares obtuvieron la nominación demócrata.

Janeese Lewis George, miembro del Consejo del Distrito 4, se enfrentó a la ex agente especial federal Lisa Gore y al ex comisionado asesor vecinal de Petworth, Paul Johnson.

The Associated Press convocó la carrera por George alrededor de las 8:40 p.m.

Hasta el miércoles, George tenía el 66,19% de los votos frente al 28,14% de Gore. Johnson tenía sólo el 5,32%.

Ambos rivales atacaron a George en materia de seguridad pública durante la campaña, señalando que ella votó en contra de la reciente legislación de emergencia contra el crimen y diciendo que no había trabajado lo suficientemente estrechamente con sus electores para lograr un cambio real en el distrito.

George respondió a esos ataques señalando que ella es el único miembro del Consejo de DC y el único candidato en la carrera que se ha desempeñado como fiscal y ha procesado delitos en DC.

Trayon White Sr., miembro del Consejo del Distrito 8 durante dos mandatos, se enfrentó a los rivales Rahman Branch y Salim Adofo. Branch es el ex director de Ballou High School y Adofo es un organizador de inquilinos y ex comisionado del ANC en Congress Heights. Ambos retadores dijeron a los votantes que después de ocho años, era hora de que una nueva cara representara al barrio.

Aún así, White Sr. se aferró fácilmente al escaño, y The Associated Press convocó la carrera unos 40 minutos después del cierre de las urnas.

Hasta el miércoles por la tarde, White Sr. tenía el 52,44% de los votos frente al 27,46% de Adofo. Sucursal tenía el 19,5%.

Un retador, el comediante y filántropo Rodney “Red” Grant, se presentó para disputar el puesto general de Robert White en el Consejo de DC.

Associated Press convocó la contienda después del recuento inicial de votos por correo y especiales poco después del cierre de las urnas. Robert White obtuvo el 81,81% de los votos frente al 17,25% de Grant a las 2:30 pm del miércoles.

Tanto White como Grant realizaron campañas para alcalde sin éxito en 2022, con White perdiendo ante Bowser en las primarias demócratas por un margen de menos del 9%, y Grant cayendo en las elecciones generales como candidato independiente frente a Bowser por un margen de más del 60%. .

White ha ocupado su puesto general desde 2016.