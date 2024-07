Exlíder republicano del Senado choca con funcionario electoral por caso de agresión

Hace unas semanas, el ex líder republicano del Senado de Virginia, Tommy Norment, se puso en contacto con un par de funcionarios electorales del condado de Charles City con una solicitud inusual.

Como abogado, Norment representa a una miembro republicana de la Junta Electoral de Charles City, Maria Anne Kinney, cuya disputa con otros funcionarios electorales del condado la ha llevado a enfrentar un cargo de agresión menor. Ese cargo, que se escuchará en el tribunal el mes próximo, surgió de un supuesto incidente de empujones en la oficina electoral del condado el 11 de junio.

Con las tensiones aumentando justo antes de las primarias del 18 de junio, Norment dijo que podría ser mejor para los dos funcionarios electorales, el registrador DeNay Harris y su adjunta Lisa Cosby, mantenerse alejados de Kinney el día de las elecciones en el pequeño condado al este de Richmond.

Aunque las tres mujeres tenían trabajo que hacer supervisando la votación primaria, Norment pidió específicamente a Harris y Cosby que no fueran al lugar de votación donde estaría Kinney.

“Si insiste en detenerse en su distrito electoral a pesar de mi respetuosa solicitud, NO se acerque a ella ni hable con ella de ninguna manera”, escribió Norment en el correo electrónico del 14 de junio. “Le he pedido a la señora Kinney que llame a mi teléfono celular si viene a su distrito asignado. Si es necesario, enviaré a un ayudante del sheriff a la comisaría para [asegurar] que no se inicie ninguna interacción en su nombre. No necesitamos agravar esta situación”.

Si Harris y Cosby tenían alguna pregunta o inquietud, agregó Norment, deberían “contactar a un abogado de su elección”.

Harris, el principal funcionario electoral de Charles City, no lo tomó como una solicitud respetuosa.

«No creo que puedan decirme que no asista al lugar de votación cuando es mi trabajo», escribió Harris, y agregó que sentía que Norment no tenía por qué contactar a Cosby en absoluto porque Cosby es la presunta víctima en el caso de agresión pendiente.

El intercambio de correos electrónicos, en términos muy duros, entre un funcionario electoral local y un exsenador cuyo mandato final expiraba a fines de 2023 se compartió recientemente con la Junta Estatal de Elecciones. Antes de que surgiera la acusación de agresión, la junta ya estaba tratando de decidir si la conducta de Kinney debería llevar a su remoción de su función de supervisión de las elecciones en Charles City.

Los correos electrónicos se incluyeron en una gran cantidad de material sobre el conflicto en Charles City publicado como parte de la agenda de la reunión de la junta electoral estatal del próximo martes. En esa reunión, la junta certificará los resultados primarios y potencialmente tomará una decisión sobre qué hacer con Kinney.

La controversia involucra una variedad de acusaciones contra Kinney, centradas principalmente en afirmaciones de que se ha negado a cumplir con los deberes de un miembro de la junta electoral y no ha podido actuar de manera no partidista. Kinney, quien se unió a la junta en enero, ha negado la mayoría de esas acusaciones, diciendo que sus intentos de ubicarse como nuevo miembro se han visto obstaculizados por la hostilidad abierta de sus colegas.

La junta estatal escuchó por primera vez los detalles del caso de Charles City el 28 de mayo, pero aplazó la decisión sobre si se debía destituir a Kinney para poder reunir más pruebas. La junta estatal no puede destituir a Kinney de la junta del condado por sí sola, pero puede iniciar procedimientos legales para que un juez considere su destitución.

Incluso con Charles City notificado de que el estado estaba observando, las cosas no se calmaron en la oficina electoral del condado.

El cargo de agresión se presentó después de una reunión del 11 de junio en la oficina electoral centrada en el procesamiento previo de las papeletas de voto ausente. Harris dijo a los funcionarios estatales que Kinney llegó con otro representante republicano que quería observar el proceso. En medio de una disputa sobre si el proceso estuvo abierto al público o no, Kinney presionó a Cosby, según múltiples relatos de testigos enviados a funcionarios electorales estatales.

Cosby informó el presunto empujón a la policía al día siguiente. Un informe de incidente de la oficina del sheriff del condado dijo que Cosby relató que Kinney “empujó el lado izquierdo del cuerpo de Cosby y se abrió camino de regreso a la habitación”.

La disputa que se extendió al sistema judicial pareció ser lo que involucró a Norment y precedió a su correo electrónico a Harris y Cosby.

Los registros muestran que Norment le respondió a Harris menos de 10 minutos después de que ella le respondiera. Dijo que respetaba su posición y que «simplemente estaba tratando de evitar cualquier interacción futura que pudiera exacerbar la situación».

«No volveré a comunicarme con usted porque creo que ha reaccionado exageradamente», escribió Norment.

Harris no lo dejó pasar.

“Aprecio su preocupación por mí, pero no soy yo quien está exagerando”, escribió. “Respondí a un correo electrónico de un abogado muy experimentado que se puso en contacto conmigo y con la víctima, lo cual es muy intimidante cuando ya estamos asustados y tenemos problemas con lo sucedido. Así que le pido disculpas si cree que mi respuesta a su demanda fue una reacción que parecía exagerada”.

Norment luego dijo que no tenía intención de “irritar” a Harris, ofreció una disculpa si la había ofendido y predijo que las primarias se desarrollarían sin problemas si “todos son civilizados y simplemente hacen su trabajo”.

En su respuesta final, Harris dijo que Norment la había “intimidado” a ella y a Cosby y que estaba de acuerdo en que “no comunicarse es lo mejor en este momento”. Norment dijo que no tenía intención de intimidar y agregó: “Si te sentiste así, te pido disculpas”.

Harris se negó a hacer más comentarios. Norment no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el jueves por la mañana.

Aunque las disputas personales no son tan inusuales en el gobierno local, la situación en Charles City ha planteado un problema novedoso: ¿Qué sucede si dos personas a cargo de llevar a cabo asuntos electorales críticos no pueden coexistir en la misma sala?

En un correo electrónico posterior, Norment informó a Harris que Kinney no asistiría a la campaña electoral posterior a las primarias del condado el 20 de junio porque un juez había aprobado una orden de protección preliminar que le ordenaba a Kinney no tener contacto con Cosby. Norment dijo que eso significaba que las dos partes no podían estar a menos de 30 metros una de la otra.

“No quiero ni siquiera la posibilidad de una infracción técnica”, escribió.