Exalumno mata a tiros a policías en college de Virginia

Campbell fue tratado por una herida de bala que no ponía en peligro su vida. Geller dijo que no estaba claro si recibió la herida en un intercambio con la policía o si fue autoinfligida.

La madre de Campbell, Cheryl Campbell, declaró a la prensa local que su hijo necesita ayuda. “Mi hijo tiene una enfermedad mental e hizo algo que no pude controlar y nadie pudo venir a ayudarlo”, dijo Campbell en una entrevista periodística.

“Este es un momento muy difícil para Wyatt y su familia y para las familias a las que ha afectado”, dijo entre lágrimas. “No se trata de control de armas. No lo es. … Se trata de enfermedades mentales y de cómo no tenemos control sobre eso, tal como está la sociedad en este momento. No puedo ayudar a mi hijo”.