Este hombre robó $3.5 millones en fondos de ayuda COVID en MARYLAND

Un gran jurado federal ha emitido una acusación formal que acusa a Rudolph Elwood Brooks, Jr., de 45 años, de Bowie, Maryland, de cargos federales de fraude electrónico y lavado de dinero.

La acusación fue anunciada por el fiscal federal interino del distrito de Maryland, Jonathan F. Lenzner; El agente especial a cargo Shimon R. Richmond de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, Oficina del Inspector General (FDIC OIG); Agente especial interino a cargo Darrell Waldon del Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal (IRS-CI), Oficina de Campo de Washington, D.C. El agente especial a cargo Thomas J. Sobocinski del Buró Federal de Investigaciones, Oficina de Campo de Baltimore; y el Inspector General Hannibal “Mike” Ware de la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos (SBA OIG).

La acusación formal de nueve cargos acusa a Brooks de tres cargos de fraude electrónico relacionados con la transmisión de solicitudes de préstamos presentadas por Brooks a través del Programa de Protección de Cheques de Pago («PPP») a nombre de tres entidades controladas por Brooks: Cars Direct de Gavawn HWD Bob’s Motors ( “Cars Direct”), Madaro, LLC (“Madaro”) y Kingdom Tabernacle of Restoration of Ministries (“Kingdom Tabernacle”). Como se alega en la acusación formal, Brooks presentó electrónicamente solicitudes de préstamos PPP a nombre de Cars Direct, Madaro y Kingdom Tabernacle que contenían declaraciones falsas sobre la cantidad de empleados y gastos de nómina de las entidades. En apoyo de las solicitudes de préstamos PPP, Brooks también presentó formularios de impuestos falsos que no están en los archivos del Servicio de Impuestos Internos.

El 9 de mayo de 2020, se aprobó el préstamo de Cars Direct PPP y el 12 de mayo de 2020 se depositaron $ 1,556,589 en fondos del préstamo en una cuenta controlada por Brooks. El 11 de mayo de 2020, se aprobó el préstamo de Madaro PPP y el 13 de mayo de 2020 se depositaron $ 204,266 en recursos del préstamo en una cuenta controlada por Brooks. El 14 de mayo de 2020, se aprobó el préstamo de la APP de Kingdom Tabernacle y el 15 de mayo de 2020 se depositaron $ 1.8 millones en fondos del préstamo en una cuenta controlada por Brooks.

En total, sobre la base de las solicitudes de préstamos PPP falsas y fraudulentas, Brooks obtuvo al menos $ 3,560,855 en fondos de préstamos PPP. Brooks usó los fondos del préstamo PPP para su beneficio personal y en pagos y compras no permitidos bajo el Programa de Protección de Cheques de Pago, incluidos los pagos de una residencia, la compra de un vehículo de lujo, compras en restaurantes, tiendas minoristas, supermercados, retiros de efectivo y transferencias. a otras cuentas bancarias controladas por Brooks.

La acusación también acusa a Brooks de tres cargos de lavado de dinero por transferencias bancarias derivadas de los ingresos delictivos de los préstamos PPP que se utilizaron para la compra de un Tesla Model 3 2018, un inmueble en Baltimore, Maryland, y un inmueble en Upper Marlboro, Maryland. La acusación también acusa a Brooks de tres cargos de lavado de dinero por la compra del 5 de abril de 2021 de tres cheques de caja de $ 100,000 pagaderos a «Rudolph Brooks» de los ingresos de los préstamos PPP fraudulentos.

Hasta la fecha, Estados Unidos ha recuperado más de $ 1,6 millones en ingresos de los préstamos PPP fraudulentos, así como un Tesla Model 3 2018 comprado con los ingresos del préstamo PPP de Cars Direct. Como se alega en la acusación formal, si es declarado culpable, Estados Unidos buscará la confiscación de la propiedad incautada, así como la propiedad de Upper Marlboro, Maryland comprada con ganancias de fraude. Estados Unidos también presentó una demanda civil paralela de confiscación contra la propiedad de Upper Marlboro, Maryland, el 12 de agosto de 2021, alegando que la propiedad se compró con más de $ 500,000 en ganancias rastreables a los préstamos de Kingdom Tabernacle y Cars Direct PPP.

Como se detalla en la acusación formal, la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus («CARES») es una ley federal promulgada en marzo de 2020 para brindar asistencia financiera de emergencia a los millones de estadounidenses que sufren las consecuencias económicas del COVID-19. La Ley CARES autorizó hasta $ 659 mil millones en préstamos condonables a pequeñas empresas para la retención de empleados y ciertos gastos comerciales a través del Programa de Protección de Cheques de Pago («PPP»). La empresa debe utilizar los recursos del préstamo PPP en costos de nómina, intereses hipotecarios, alquiler y servicios públicos. Inicialmente, el programa permitía que se perdonara el capital si la empresa gastaba los fondos del préstamo en gastos calificados dentro de las ocho semanas posteriores a la emisión del préstamo y usaba al menos el 75 por ciento del préstamo para la nómina. El 5 de junio de 2020, entró en vigencia la Ley de Flexibilidad del Programa de Protección de Cheques de Pago de 2020. Esta ley extendió el período de ocho semanas a 24 semanas en que los fondos del préstamo tenían que gastarse y redujo el requisito de que los fondos del préstamo se gasten en nómina del 75 por ciento al 60 por ciento.

Si es declarado culpable, Brooks enfrenta una sentencia máxima de 20 años en una prisión federal por fraude electrónico y lavado de dinero, seguida de tres años de libertad supervisada. Las sentencias reales por delitos federales suelen ser inferiores a las penas máximas. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de tener en cuenta las Pautas de sentencia de los EE. UU. Y otros factores legales.

Una acusación formal no es una declaración de culpabilidad. Una persona acusada mediante acusación formal se presume inocente a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad en algún proceso penal posterior.

El fiscal federal interino Jonathan F. Lenzner elogió a la FDIC OIG, el IRS-CI, el FBI y la SBA OIG por su trabajo en la investigación. El Sr. Lenzner agradeció a los fiscales federales adjuntos Sean R. Delaney, Jessica C. Collins y Jennifer L. Wine, quienes están procesando el caso.

El 17 de mayo de 2021, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo de Control de Fraude COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia. El Grupo de Trabajo refuerza los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude, entre otros métodos, aumentando e incorporando los mecanismos de coordinación existentes, identificando recursos y técnicas para descubrir actores fraudulentos y sus esquemas, y compartir y aprovechar la información y los conocimientos adquiridos en los esfuerzos de aplicación anteriores. Para obtener más información sobre la respuesta del Departamento a la pandemia, visite https://www.justice.gov/coronavirus.

Cualquier persona que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude por Desastre (NCDF) del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o mediante el Formulario de Quejas Web del NCDF en: https: // www .justice.gov / disaster-fraude / ncdf-desastre-formulario-de-queja.