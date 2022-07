Estafador condenado nuevamente a prisión

Ayer, la jueza federal de distrito Catherine C. Blake condenó a Toyosi Alatishe, alias Felix Victor Johnson, de 51 años, de Columbia, Maryland, a prisión federal por conspiración para cometer fraude con tarjetas de crédito/débito. , fraude electrónico y robo de identidad agravado, en relación con dos esquemas separados de 2012-2015 para obtener reembolsos de impuestos fraudulentos. El juez Blake también requirió que Alatishe cumpliera un período de libertad supervisada luego de su liberación de la prisión y pagara una restitución de $2,287,959.67. Un jurado federal condenó a Alatishe por los 16 cargos imputados en la acusación formal el 24 de enero de 2019.

El tribunal había sentenciado previamente a Alatishe en 2019 y lo volvió a sentenciar ayer después de que apeló su condena y sentencia ante la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de EE. UU., que devolvió el caso para una nueva sentencia. En la nueva sentencia, el juez Blake solo redujo la sentencia de Alatishe de 2019 en seis meses, en función de las condiciones de confinamiento más duras causadas por la pandemia de COVID-19, y rechazó la solicitud de Alatishe de una sentencia cumplida por tiempo.

La sentencia fue anunciada por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland Erek L. Barron; agente especial a cargo Darrell Waldon del Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal, Oficina de Campo de Washington, DC; el agente especial a cargo Christopher Dillard de la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa, Servicio de Investigación Criminal de Defensa, Oficina de Campo del Atlántico Medio; la Inspectora Postal Interina a Cargo Tira Hayward del Servicio de Inspección Postal de EE. UU. – División de Washington; y el Jefe Gregory Der del Departamento de Policía del Condado de Howard.

Según la evidencia presentada en el juicio de seis días de Alatishe, en el primer ardid, que ocurrió entre 2012 y 2013, Alatishe abusó de su posición como cuidador de los residentes de un hogar grupal para personas que sufrían discapacidades mentales y físicas severas, al usar su información personal para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas ante el IRS y el Estado de Maryland. Alatishe también obtuvo acceso a la información de identificación personal de otras víctimas de Maryland con discapacidad mental, que vivían en hogares grupales administrados por una empresa donde trabajaba la ex esposa de Alatishe, así como a otras ocho víctimas contribuyentes de todo Estados Unidos. Alatishe presentó las declaraciones de impuestos fraudulentas a través de una empresa de presentación de impuestos en línea y depositó los reembolsos de impuestos en cuentas bancarias que él controlaba. incluida una cuenta abierta con un pasaporte nigeriano fraudulento a nombre de Felix Victor Johnson. Las declaraciones de impuestos fraudulentas contenían información falsa sobre los contribuyentes, incluido su estado civil, cónyuges, dependientes, empleadores, salarios, retenciones, impuestos adeudados y adeudados y montos de reembolso. Esto resultó en que Alatishe recibiera reembolsos de impuestos obtenidos de manera fraudulenta por más de $30,000 en marzo y abril de 2013, que el IRS depositó directamente en la cuenta bancaria de Felix Victor Johnson.

En el segundo esquema, un conspirador en Florida usó la información de identificación de un contador de Florida para comprar tarjetas de débito de First View Financial de manera fraudulenta, supuestamente para que los clientes del contador pudieran transferir sus reembolsos de impuestos directamente del IRS a las tarjetas. El cómplice le pidió a First View que le enviara por correo 2000 tarjetas de débito prepagas a una dirección en Tampa, Florida, que en realidad era la dirección de Regus Management Group, LLC, una empresa que brindaba servicios de oficina virtual a empresas. Todavía haciéndose pasar por el contador, el co-conspirador contrató a Regus para el reenvío de correo. Específicamente, la evidencia probó que todo el correo recibido por Regus a nombre del contador de la víctima fue enviado a la dirección de Alatishe en Columbia, Maryland. La evidencia del juicio mostró que durante enero y febrero de 2015,

Además, el gobierno presentó evidencia que prueba que en 2015, la información de identificación personal de más de 300 personas de todo Estados Unidos se usó sin su permiso y conocimiento para presentar declaraciones de impuestos falsas ante el IRS para obtener reembolsos. Más de 300 de las tarjetas de débito First View fueron activadas y cargadas con dinero de reembolso de impuestos del IRS de las declaraciones de impuestos presentadas de manera fraudulenta. El valor total de los fondos del IRS cargados en las tarjetas fue de más de $2.2 millones. Durante febrero y marzo de 2015, Alatishe y su cómplice retiraron más de $1 millón a través de transacciones en cajeros automáticos y puntos de venta, incluida la compra de $40,000 en giros postales.

Además, entre el 6 y el 15 de marzo de 2015, Alatishe fue capturada en video de seguridad repetidamente usando cajeros automáticos en una institución financiera específica en Columbia, Maryland. Como se detalla en el testimonio del juicio, los retiros ocurrieron en períodos cortos de tiempo con muchas tarjetas diferentes de First View, en montos de retiro aproximados de $300. La gran cantidad de transacciones y el alto valor en dólares provocaron que los cajeros automáticos se quedaran sin dinero. La institución financiera llevó a cabo una investigación y notificó a la policía y a First View, lo que resultó en que First View y otras instituciones financieras congelaran los fondos restantes en las tarjetas de débito de First View aproximadamente el 17 de marzo de 2015.

Según el testimonio del juicio, se ejecutó una orden de allanamiento federal en la residencia de Alatishe en junio de 2016. La policía recuperó evidencia electrónica, incluida evidencia sobre la participación de Alatishe en ambos esquemas de devolución de impuestos fraudulentos. Los agentes también incautaron pruebas físicas, incluidas numerosas listas escritas a mano que contenían información de identificación personal de las víctimas del robo de identidad. Alatishe identificó algunos de estos documentos escritos a mano como su letra y la información en las hojas escritas a mano coincidía con listas aún más extensas de información de identificación personal de su computadora. En 2013, Alatishe había sido objeto de una investigación y una orden de allanamiento por parte del Departamento de Policía del Condado de Howard, lo que condujo a la incautación de pruebas importantes utilizadas durante el juicio federal de los dos esquemas.

