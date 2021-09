Esta empleada de academia de Ballet en DC condenada a prisión por robar $1.5M

Sophia Kim, ex Tesorera y Contralora de la Universal Ballet Foundation, que operaba la Academia de Ballet Kirov, fue sentenciada hoy a 42 meses de prisión por malversar más de $ 1.5 millones de la organización.

El anuncio fue realizado por el fiscal federal interino Channing D. Phillips y el agente especial a cargo de la división criminal de la oficina de campo del FBI en Washington, Wayne A. Jacobs.

Kim, también conocida como «Sophia Kim Sebold» y «Sookyeong Kim Sebold», se declaró culpable en mayo de 2021 en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito de Columbia de un cargo de fraude bancario. Fue sentenciada por el Honorable Rudolph Contreras. Además de la pena de prisión, a Kim 60, de Temple Hills, Maryland, se le ordenó pagar más de $ 1.5 millones en restitución y una cantidad idéntica en una sentencia de decomiso de dinero. Una vez cumplida su condena en prisión, se le colocará cuatro años de libertad supervisada.

La Academia de Ballet Kirov es una organización sin fines de lucro ubicada en el Distrito de Columbia. Según documentos judiciales, aproximadamente entre enero de 2018 y septiembre de 2018, Kim se apropió indebidamente de aproximadamente $ 1.5 millones de las cuentas bancarias de la organización a través de transacciones no autorizadas con cheques, tarjetas de débito y crédito.

Esto consistió en 68 cheques no autorizados a «Efectivo» oa «Sophia Kim», en montos enteros en dólares que van desde $ 500 a $ 12,000, por un total de aproximadamente $ 377,200, 197 débitos no autorizados y retiros de efectivo, por un total de aproximadamente $ 479,283, y 139 transacciones de tarjetas de crédito no autorizadas. por un total de aproximadamente $ 681,751. Más de $ 1 millón de débitos y retiros no autorizados y cargos de tarjetas de crédito se realizaron en MGM National Harbor Casino en Oxon Hill, MD, por un total de aproximadamente $ 1,068,026.

En el momento en que Kim comenzó a cometer estos delitos, acababa de completar un período de libertad supervisada por una condena anterior derivada de su trabajo como contadora y tesorera de otra organización sin fines de lucro. En ese caso, fue condenada en 2012 en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. Para el Distrito Este de Virginia por cargos de presentar una declaración de impuestos falsa y evasión de impuestos y sentenciada a dos años de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada.

Al anunciar la sentencia, el fiscal federal interino Phillips y el agente especial a cargo Jacobs elogiaron el trabajo de quienes investigaron el caso desde la oficina de campo del FBI en Washington. También reconocieron los esfuerzos de quienes manejaron el caso para la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, incluida la Especialista Paralegal Angeline Thekkumthala, así como los Fiscales Federales Auxiliares Joshua Rothstein y David Kent, quienes investigaron y procesaron este asunto.