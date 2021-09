Escuelas celebran Semana de Acogida en Montgomery

Las Escuelas Públicas de Montgomery (MCPS), junto con sus principales autoridades encabezadas por el Ejecutivo del condado, Marc Elrich, y los miembros del Concejo del Condado se asociaron con organizaciones comunitarias locales para celebrar la Semana de la Acogida 2021, entre el 10 y el 19 de septiembre.

Desde 2012, la Semana de la Acogida ha servido como celebración anual dirigida por la organización “Welcoming America” para mostrar el creciente movimiento de comunidades que se esfuerzan por ser lugares más acogedores para todos, incluidos los recién llegados a la comunidad de esa jurisdicción.

Bajo el tema «La pertenencia comienza con nosotros», MCPS y las organizaciones asociadas participaron en diversos eventos, entre ellas la proclamación de la Semana de la Acogida 2021 por el Concejo del Condado en pleno, emitida el miércoles 15 en el mercado Crossroads Farmers Market-.

El jueves 16 se realizó un conversatorio por Twitter con las organizaciones participantes sobre la mejor forma de ayudar a los residentes a llamar al condado de Montgomery “su hogar”.

Para este viernes 17 de septiembre, de 4 a 6 p.m., se ha programado una Feria de Servicio Comunitario y Social en el Parque Urbano Caroline Freeland, en la cuadra 7200 de Arlington Road, en Bethesda, Md.

«El MCPS es el hogar de una de las comunidades más diversas y dinámicas en el área metropolitana de Washington», dijo el superintendente interino Monifa B. McKnight. “Esa diversidad nos da una increíble oportunidad de aprender unos de otros y ayudarse mutuamente en la construcción de un lugar mejor para todos en nuestra comunidad”, añadió.

Para celebrar la Semana de la Acogida, MCPS se ha asociado con el Montgomery College, la Coalición de Montgomery para la Alfabetización en Inglés de Adultos (MCAEL), el Centro de Recursos para Inmigrantes Gilchrist, y las organizaciones Community Reach, Identity, English Now!, el Centro de Washington para la Educación Internacional (WCIE) y Community Health and Empowerment through Education and Research (CHEER).