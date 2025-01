Escuelas abrirán con dos horas de retraso!

Escuelas públicas del condado de Montgomery

Retraso de 2 horas del martes 21/1 al jueves 23/1

El condado de Montgomery y Maryland siguen soportando temperaturas gélidas y condiciones heladas. No anticipamos que las condiciones mejoren hasta más tarde el jueves. A continuación, se incluye una actualización sobre el estado operativo de MCPS para hoy, miércoles y jueves de esta semana. Arar los lotes y pasillos de las escuelas y abordar la recongelación nocturna ha sido un desafío debido a las bajas temperaturas. El personal central y escolar de MCPS continúa trabajando para preparar las escuelas y oficinas para abrir todos los días, y los problemas de mantenimiento se priorizan para su reparación para garantizar que el servicio de calefacción, agua y electricidad no se vea afectado. Como resultado: Hoy, martes 21 de enero de 2025: Se cancelan todas las actividades de MCPS, los eventos extraescolares y los deportes a las 5:30 p. m. o más tarde. Este horario se está ajustando para priorizar la seguridad de los adultos y los niños, incluidos nuestros conductores de autobús. Los programas de cuidado infantil permanecerán abiertos. Se solicita a las familias que se comuniquen con los proveedores de cuidado infantil para obtener más información. Las actividades de uso comunitario en las escuelas de MCPS pueden continuar según lo programado, pero se recomienda a los usuarios que consulten con la oficina de Uso Comunitario de Instalaciones Públicas. Miércoles 22 de enero de 2025 y jueves 23 de enero de 2025: Las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery operarán con un retraso de dos horas. Los programas antes de la escuela y de cuidado infantil también abrirán dos horas más tarde de lo habitual. Las escuelas y oficinas abren 2 horas más tarde El personal de emergencia se presenta a tiempo y sigue las pautas para trabajar en aperturas retrasadas Transporte de 12 meses, toda la División de Alimentos y Nutrición Instalación de producción central (CPF) y personal del almacén, Departamento de Mantenimiento y Operaciones El personal debe presentarse a tiempo. Los autobuses de la mañana recogen 2 horas tarde Antes de que los programas escolares y de cuidado infantil abran dos horas más tarde, se recomienda a las familias que se comuniquen con su proveedor de cuidado infantil Las excursiones y otras actividades y programas que comienzan a las 10:30 a. o antes se cancelan (como la Escuela Secundaria de Tecnología Thomas Edison) Las citas para bebés y niños pequeños programadas antes de las 10:00 a. se cancelarán y los servicios programados después de las 10:00 a. continuarán según lo programado Los programas AM PreK/Head Start y AM PreK de Educación Especial se cancelan Los programas PM PreK/Head Start y PM PreK de Educación Especial comenzarán a la hora programada regularmente La escuela termina a la hora de salida normal el miércoles 22 de enero de 2025 y el jueves 23 de enero de 2025: todas las actividades al aire libre se realizarán en el interior. Continúe priorizando la seguridad abrigándose y limitando el tiempo al aire libre.