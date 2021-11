Es probable que aparezcan dos recuentos en las reñidas carreras de la Cámara de Representantes de Virginia

AP

Washington Hispanic:

Días después de que los demócratas concedieran el control de la Cámara de Delegados de Virginia a los republicanos, retrocedieron esa concesión cuando dos carreras clave en las que el Partido Republicano tiene pistas muy delgadas parecían encaminadas a recuentos.

Hasta el martes, los recuentos de votos muestran a los republicanos con 50 escaños y con una ligera ventaja en dos escaños adicionales que aún no han sido convocados por The Associated Press. Los demócratas tienen 47 escaños y están a la cabeza en otro distrito que no ha sido convocado.

En ambos distritos donde lideran los republicanos, los márgenes están por debajo del 0,5%, lo que permite a los candidatos solicitar recuentos financiados por el estado.

En el Distrito 91, la titular demócrata Del. Martha Mugler concedió el viernes al retador republicano A.C. Cordoza. La concesión de Mugler fue seguida rápidamente por una declaración de la presidenta demócrata de la Cámara, Eileen Filler-Corn, quien reconoció que con la concesión de Mugler, los republicanos tenían el control de la Cámara, con 51 escaños.

Pero Mugler canceló su concesión durante el fin de semana después de que se contabilizaron las boletas provisionales y ausentes finales y la ventaja de Cordoza se redujo a solo 94 votos de los 27,388 votos contados.

En el Distrito 85 de la Cámara de Representantes, la ventaja de la contendiente republicana Karen Greenhalgh sobre el titular demócrata Del. Alex Askew se redujo a solo 127 votos de los 28,413 votos contados después de que se contabilizaron las boletas finales ausentes y provisionales.

Filler-Corn también pareció moderar su concesión.

“La postura del orador es que existen disposiciones para asegurarnos de que podemos estar seguros de cuáles son los resultados, y siempre es bueno comprobarlo. Solo estamos viendo cuál será el resultado «, dijo el martes la portavoz de Filler-Corn, Sigalle Reshef.

Los republicanos, que celebraron la semana pasada después de cambiar al menos cinco escaños ocupados por los demócratas para llevar su total a al menos 50, lo que les da al menos un empate en la Cámara, dijeron que confían en que ganarán las dos carreras que ahora son elegibles para los recuentos. .

«Basándonos en la experiencia pasada y nuestra experiencia con los observadores en el terreno, estamos seguros de que tendremos 52 escaños cuando la nueva Asamblea General se reúna en enero», dijo Garren Shipley, portavoz del líder de la minoría en la Cámara, Todd Gilbert.

Los republicanos cambiaron los cargos de gobernador, vicegobernador y fiscal general en manos de los demócratas en un aumento rojo el 2 de noviembre. El Senado estatal tiene una escasa mayoría demócrata de 21-19, con elecciones programadas para 2023.

Las victorias republicanas se ven en parte como una reacción violenta contra una serie de reformas progresistas que la ex mayoría demócrata impulsó en los últimos dos años, lo que convierte a Virginia en un caso atípico en el sur. Entre ellos se incluyen la derogación de la pena de muerte, la relajación de las restricciones al aborto y la legalización de la marihuana.