Encuentran muertos a estudiante y a un hombre en la Universidad Rice en Houston

Dos personas murieron en un aparente asesinato-suicidio en la Universidad Rice en Houston.

La policía universitaria dice que una estudiante fue encontrada muerta a tiros el lunes en su dormitorio y un hombre, que no era estudiante, también fue encontrado muerto con lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida.

El presidente de la universidad, Reginald DesRoches, identificó a la estudiante como Andrea Rodríguez Ávila.

“Este es un discurso que ningún presidente quiere pronunciar jamás”, dijo DesRoches. “Como presidente de la Universidad Rice, me duele el corazón compartir la pérdida de una de nuestras estudiantes, Andrea Rodríguez Ávila. La policía de la Universidad Rice respondió a un control de bienestar esta tarde alrededor de las 4:30 p. m. y encontró a Andrea muerta en su habitación junto con un hombre no identificado con una herida de bala autoinfligida que no era miembro de la comunidad de Rice”.

Clemente Rodríguez, jefe de policía de la Universidad Rice, dijo que un miembro de la familia no había tenido noticias de Ávila, que es de Maryland, y pidió a la policía que la revisaran y se aseguraran de que estuviera bien.

Rodríguez dijo que los agentes comprobaron si Ávila había estado en clase y descubrieron que no había asistido a clase. Eran alrededor de las 4:30 p. m. cuando los agentes fueron a revisar su dormitorio y ver si necesitaba algo.

“Entonces entramos a la habitación y fue entonces cuando la descubrimos”, dijo Rodríguez.

La policía dijo que no había señales de entrada forzada al dormitorio y Rodríguez dijo que el hombre encontrado en la habitación de Ávila no era un visitante registrado.

Los estudiantes y el personal estuvieron encerrados durante aproximadamente dos horas antes de que se levantara la orden de quedarse en casa alrededor de las 7 p. m.

“Como padre de un exalumno de Rice, solo puedo imaginar lo devastador que debe ser esto”, dijo DesRoches. “Nos estamos comunicando con los padres de Andrea y los traeremos en avión mañana temprano por la mañana. Pedimos a la comunidad que nos tengan en sus oraciones mientras nos consolamos mutuamente esta noche”.

El lunes fue el primer día de clases. Se cancelaron todas las clases y actividades restantes del día.

Las autoridades no han identificado al hombre.