En Virginia ordenan restaurar 1.600 registros de votantes cancelados

Una jueza federal ordenó el viernes a Virginia restaurar más de 1.600 registros de votantes que, según ella, fueron eliminados ilegalmente en los últimos dos meses en un intento de impedir que los no ciudadanos votaran.

La jueza de distrito estadounidense Patricia Giles concedió una solicitud de medida cautelar presentada contra los funcionarios electorales de Virginia por el Departamento de Justicia, que alegaba que los registros de votantes se cancelaron erróneamente durante un período de silencio de 90 días antes de las elecciones de noviembre que restringe a los estados realizar cambios a gran escala en sus listas de votantes.

Los funcionarios estatales dijeron que apelarán.

El Departamento de Justicia y grupos privados , incluida la Liga de Mujeres Votantes, dijeron que muchos de los 1.600 votantes cuyos registros fueron cancelados eran de hecho ciudadanos cuyos registros fueron cancelados debido a errores burocráticos o simples errores como una casilla mal marcada en un formulario.

El abogado del Departamento de Justicia, Sejal Jhaveri, dijo durante una audiencia de orden judicial que duró todo el día el jueves en Alexandria, Virginia, que es precisamente por eso que la ley federal impide a los estados implementar cambios sistemáticos en las listas de votantes en los 90 días anteriores a una elección, «para evitar el daño de tener votantes elegibles eliminados en un período en el que es difícil de remediar».

Giles dijo el viernes que el estado no tiene completamente prohibido eliminar a los no ciudadanos de las listas electorales durante el período de silencio de 90 días, pero que debe hacerlo de forma individualizada en lugar del programa automatizado y sistemático empleado por el estado.

Los funcionarios estatales argumentaron sin éxito que las inscripciones canceladas seguían procedimientos cuidadosos que apuntaban a personas que se identificaron explícitamente como no ciudadanos ante el Departamento de Vehículos Motorizados.

Charles Cooper, abogado del estado, dijo durante los argumentos del jueves que la ley federal nunca tuvo la intención de brindar protección a los no ciudadanos, quienes por definición no pueden votar en las elecciones federales.

“El Congreso no podría haber tenido la intención de evitar la destitución… de personas que, en primer lugar, nunca fueron elegibles para votar”, argumentó Cooper.

Sin embargo, los demandantes que presentaron la demanda dijeron que el DMV identifica erróneamente a muchas personas como no ciudadanos simplemente por marcar la casilla incorrecta en un formulario. No pudieron identificar exactamente cuántos de los 1.600 votantes eliminados son de hecho ciudadanos (Virginia solo identificó esta semana los nombres y direcciones de las personas afectadas en respuesta a una orden judicial), pero proporcionaron evidencia anecdótica de personas cuyas inscripciones fueron canceladas erróneamente.

Cooper reconoció que algunos de los 1.600 votantes identificados por el estado como no ciudadanos pueden muy bien ser ciudadanos, pero dijo que restaurarlos a todos en los padrones significa que con toda probabilidad “va a haber cientos de no ciudadanos de nuevo en esos padrones. Si un no ciudadano vota, anula un voto legal. Y eso es un daño”, dijo.

El gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, emitió una orden ejecutiva en agosto que exige verificaciones diarias de los datos del DMV contra los registros de votantes para identificar a los no ciudadanos.

Los funcionarios estatales dijeron que todo votante identificado como no ciudadano fue notificado y se le dieron dos semanas para impugnar su descalificación antes de ser eliminado. Si devolvían un formulario que certificaba su ciudadanía, su registro no sería cancelado.

Antes de la orden ejecutiva de Youngkin, el estado realizaba comprobaciones mensuales de los padrones electorales comparándolos con los datos del DMV, de conformidad con una ley estatal aprobada en 2006.

Youngkin dijo que el Departamento de Justicia lo estaba atacando erróneamente por defender una ley que fue seguida por sus predecesores, incluidos los demócratas, incluso si no tomaron la medida adicional de ordenar controles diarios como lo hizo en su orden ejecutiva.

“Seamos claros sobre lo que acaba de suceder: solo once días antes de una elección presidencial, un juez federal ordenó a Virginia reincorporar a más de 1.500 personas, que se identificaron como no ciudadanos, nuevamente a las listas de votantes”, dijo Youngkin en una declaración después de la audiencia del viernes.

Giles, por su parte, cuestionó el momento en que se emitió la orden ejecutiva de Youngkin, que se emitió el 7 de agosto, el comienzo mismo del período de silencio de 90 días requerido por la ley federal.

«No es casualidad que esto se haya anunciado exactamente en el día 90» del período de silencio, dijo el viernes desde el tribunal.

Su orden judicial exige que se restablezcan los registros de votantes de todos aquellos que fueron cancelados como resultado de la orden ejecutiva de Youngkin, y que se envíen cartas dentro de los cinco días siguientes para informar a esos votantes sobre su estatus restablecido. Las cartas también incluirán una nota de advertencia informando a esas personas de que, si en efecto no son ciudadanos, tienen prohibido emitir su voto según la ley federal.

Los demandantes habían pedido al juez que concediera a esos votantes una extensión del plazo para solicitar papeletas de voto en ausencia, pero Giles denegó esa solicitud, diciendo que daría lugar a confusión.

“Es posible que no podamos lograr todo lo que deseamos”, afirmó.

El fiscal general republicano de Virginia, Jason Miyares, emitió una declaración después de la audiencia del viernes criticando el fallo.

“Nunca debería ser ilegal eliminar a un votante ilegal”, dijo. “Sin embargo, hoy un tribunal, a instancias del Departamento de Justicia de Biden-Harris, ordenó a Virginia que volviera a incluir los nombres de los no ciudadanos en las listas de votantes, apenas unos días antes de una elección presidencial”.

El representante estadounidense Gerry Connolly, demócrata de Virginia, que había informado a los funcionarios del Departamento de Justicia sobre las destituciones, elogió el fallo.

«Las purgas del gobernador Youngkin han servido sólo para un propósito: privar del derecho al voto a miles de ciudadanos de la Commonwealth que pueden votar legalmente. Eso se acaba hoy», afirmó.

Casi 6 millones de virginianos están registrados para votar.

En Alabama se presentó una demanda similar y un juez federal de ese estado ordenó la semana pasada al estado que restableciera la elegibilidad de más de 3.200 votantes que habían sido considerados no ciudadanos no aptos para votar. El testimonio de funcionarios estatales en ese caso mostró que aproximadamente 2.000 de los 3.251 votantes que fueron declarados inactivos eran en realidad ciudadanos registrados legalmente.