En un accidente fatal, muere un hombre

Un hombre murió en un accidente en Springfield ayer por la mañana.

Los oficiales ayer en horas del mediodía en la intersección de Old Keene Mill Road y Huntsman Boulevard por un accidente de dos vehículos. El conductor de un Dodge Journey 2016 viajaba en dirección este por Old Keene Mill Road. John Rowley Jr., de 93 años, de Springfield conducía un Toyota Camry 2017. Rowley intentó girar a la izquierda en Huntsman Boulevard en dirección sur desde Old Keene Mill Road. Rowley giró frente al Dodge y provocó el choque.

Rowley fue llevada a un hospital cercano con lesiones que no se consideraban potencialmente mortales en ese momento. Lamentablemente, su estado se deterioró y fue declarado muerto en el hospital ayer por la noche. Los detectives de nuestra Unidad de Reconstrucción de Choques continúan con la investigación. La velocidad y el alcohol están bajo investigación.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este accidente que se comunique con nuestra Unidad de Reconstrucción de Accidentes al 703-280-0543. Las pistas también se pueden enviar de forma anónima a través de Crime Solvers por teléfono: 1-866-411-TIPS (866-411-8477) y por Internet: haga clic AQUÍ . Descargue la aplicación ‘P3 Tips’ «Fairfax Co Crime Solvers». Los tipsters anónimos son elegibles para recompensas en efectivo de $100 a $1,000 dólares. Por favor, deje la información de contacto si desea que un detective haga un seguimiento con usted.

Este es el decimosexto accidente fatal no relacionado con peatones en el condado hasta la fecha en 2022. Hasta la fecha, en 2021 hubo 16 accidentes fatales no relacionados con peatones.

