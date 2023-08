¿En busca de vivienda inicial en el DC?

Encontrar una vivienda inicial puede ser una locura. persecución de ganso en este momento.

Redfin define una vivienda inicial como una cuyo precio se encuentra en el percentil 20 al 35 más bajo de los precios de viviendas en el área metropolitana de DC.

“Hay muy pocos listados de estas casas. Eso significa que si está buscando comprar una casa inicial, tal vez no encuentre una que cumpla con todas las especificaciones que desea”, dijo el economista jefe de Redfin, Daryl Fairweather. “Tal vez no estará lo suficientemente cerca de la oficina, o no tendrá el espacio que necesita. Vas a tener que comprometerte de alguna manera”.

Estas casas suelen ser pequeños condominios en la ciudad o una casa típica de dos dormitorios con un pequeño patio en los suburbios. En el área metropolitana de DC, Redfin estima que se necesita un ingreso de $90,000 para pagar una casa de inicio típica, que es un 11% más que hace apenas un año.