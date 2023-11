El senador Joe Manchin dice que Trump destruiría la democracia estadounidense si gana un segundo mandato como presidente

El senador de Virginia Occidental Joe Manchin , a días de anunciar que no buscará la reelección , dijo el miércoles que si los votantes de la nación le dan al expresidente Donald Trump otro mandato en la Casa Blanca, “él destruir la democracia en Estados Unidos”.

Manchin, cuyos votantes de su estado natal respaldaron abrumadoramente a Trump en las dos últimas elecciones presidenciales, hizo el comentario en una llamada de prensa con reporteros de Virginia Occidental en medio de especulaciones de que el propio Manchin podría estar sopesando una candidatura presidencial de un tercer partido.

El demócrata moderado de Virginia Occidental dijo el miércoles que nunca querría ser un “saboteador” que contribuyó a que ningún otro candidato fuera elegido. Pero dijo que haría lo que fuera necesario para salvar el país.

“Si dijeran: ‘Tú eres la única persona que puede hacerlo’, haré todo lo que pueda para salvar a esta nación”, dijo.

Manchin tuvo duras palabras sobre cómo funciona actualmente el sistema bipartidista.

“Estos partidos han tomado el control y nos han convertido en armas unos contra otros”, dijo. “Y eso está mal”.

Pero Manchin reservó sus comentarios más duros para Trump, quien ganó todos los 55 condados de Virginia Occidental tanto en 2016 como en 2020, convirtiéndolo en uno de los estados más leales al expresidente. Manchin dijo que sería “peligroso” darle a Trump otro mandato.

«No se puede tener este odio visceral saliendo cada vez que das un discurso, denigrando a los estadounidenses», dijo. “Y el único buen americano es el que te quiere y te apoya; la única elección justa es la que ganas; las únicas leyes pertenecen a todos menos a ti”.

Manchin también criticó al presidente demócrata Joe Biden el miércoles, diciendo que lo habían empujado demasiado hacia la izquierda durante su mandato.

Después de que Manchin anunciara su decisión la semana pasada de no buscar otro mandato, Trump recurrió a las redes sociales para atribuirse el mérito de haberlo sacado de la carrera al respaldar la candidatura del actual gobernador de Virginia Occidental para el escaño de Manchin en el Senado el próximo año.

“Debido a que respaldé a Big Jim Justice de Virginia Occidental para el Senado de los Estados Unidos, y él ha tomado una ventaja dominante, el demócrata Joe Manchin ha decidido no buscar la reelección. ¡Se ve bien para Big Jim! dijo el expresidente en su sitio de Internet Truth Social.

La condena de Manchin a Trump se produjo menos de una semana después de que el senador, que fue legislador estatal, secretario de Estado y gobernador de Virginia Occidental, antes de ser elegido para el Senado en 2010, anunciara que no buscaría otro mandato debido a frustración por la división política en la política estadounidense.

Manchin habría tenido un camino difícil hacia la reelección como el único funcionario estatal demócrata restante en Virginia Occidental, probablemente compitiendo contra el representante republicano Alex Mooney o el gobernador Jim Justice, ambos leales partidarios de Trump.

Desde su decisión de no presentarse a la reelección la próxima semana, los expertos políticos han especulado que Manchin podría estar considerando una posible candidatura presidencial como candidato sin etiquetas . Manchin ha sido amigo durante mucho tiempo de No Labels, que ya ha comenzado a mantener conversaciones privadas con posibles candidatos presidenciales, entre ellos Manchin.

Un grupo que presiona para que Manchin se asocie con el senador saliente de Utah Mitt Romney para buscar una candidatura presidencial de un tercero presentó de forma independiente la documentación para formar un comité de borrador formal ante la Comisión Federal Electoral el mismo día que Manchin anunció que no competiría para regresar a el Senado.

Manchin dijo que aún tiene que tomar una decisión sobre sus próximos pasos, pero reiteró su promesa de viajar por el país para evaluar el interés en un movimiento político centrista.

«He hecho todo lo que he podido para tratar de cambiar la disfunción política y las divisiones políticas que tenemos en Washington, y he llegado a la conclusión de que no se puede hacer aquí en Washington», dijo.

Los comentarios de Manchin se produjeron un día después de que una audiencia en el Congreso se convirtiera en una airada confrontación entre un senador republicano y un testigo en la que el senador Markwayne Mullin de Oklahoma desafió a Sean O’Brien, presidente de la Hermandad Internacional de Teamsters, a una pelea en el Senado. piso.

Manchin dijo que estaba “avergonzado” del irritable intercambio como miembro del Congreso y lo citó como el último ejemplo del aumento del extremismo en el sistema político estadounidense. Dijo que Trump ha contribuido y se ha aprovechado de eso.

“Los procedimientos normales en la arena política hoy, desde el punto de vista de Donald Trump, son atacar, atacar, atacar, insinuar y luego básicamente vigorizar el odio, vomitar, insultar, querer obtener una reacción, querer pelear”, dijo. dicho. “No es lo que somos. No nos convertimos en este país así”.

Manchin dijo que cuando Trump fue elegido en 2016, trató de trabajar con él, pero que el enfoque político del presidente va en contra de “cada grano que entendí de lo que se supone que debemos hacer en el servicio público”.

“No se puede decir: ‘Voy a tomar el cargo más poderoso del mundo y usarlo con fines vengativos’”, dijo.

Manchin ha desempeñado un papel clave en el Senado estrechamente dividido, ayudando a aprobar la ley bipartidista de infraestructura y elaborando la ley de reducción de la inflación, que redujo los precios de los medicamentos recetados, proporcionó subsidios para la atención médica e invirtió fuertemente en proyectos de energía limpia, además de aceptar apoyo para secuestro y almacenamiento de carbono y otros proyectos para apoyar la industria de los combustibles fósiles.

Dijo que había sido uno de los congresos más productivos en la historia de Estados Unidos porque los demócratas y los republicanos se vieron obligados a trabajar juntos.

“Había gente molesta pensando que yo tenía este poder. Dije: ‘No tengo más poder que cualquiera de los otros senadores’”, dijo. «No puedo entender por qué no lo usarán para hacer algo bueno para nuestro país y los estados que representamos».

Manchin es el último de una línea de poderosos demócratas de Virginia Occidental que defendieron los intereses del carbón en Washington, algo que se ha vuelto insostenible a medida que el partido progresista ha adoptado la energía limpia y la transición para abandonar los combustibles fósiles.

Dijo que cuando llegó por primera vez al Senado, le preguntaron: “¿Qué pasó con el demócrata de Virginia Occidental?”

“Dije: ‘Quieren saber qué pasó con el demócrata de Washington»’, dijo Manchin. “Los demócratas de Virginia Occidental todavía trabajaron duro, extrajeron carbón, fabricaron acero, construyeron armas y barcos, dieron todo lo que tenían, derramaron más sangre, perdieron más vidas por la causa de la libertad que la mayoría de los estados, pero todos De repente, no somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente ecológicos, lo suficientemente limpios o lo suficientemente inteligentes. Y se cansaron y se cansaron de eso”.