El museo de arte del estado de Virginia devuelve 44 piezas a sus países de origen

El museo estatal de bellas artes de Virginia comenzó el proceso de devolución de 44 piezas de arte antiguo a sus países de origen después de que funcionarios encargados de hacer cumplir la ley presentaron a la institución lo que llamó “evidencia irrefutable” de que las obras habían sido sido robado o saqueado.

El Museo de Bellas Artes de Virginia anunció en un comunicado de prensa el martes que había «entregado de forma segura» las piezas a la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan en Nueva York, que según dijo había llevado a cabo una investigación sobre las obras de arte como parte de una investigación más amplia, junto con el Departamento de Seguridad Nacional. La oficina del fiscal del distrito facilitará la devolución de los objetos a Italia, Egipto y Turquía, según el museo de Richmond.

«La evidencia clara y convincente presentada a VMFA no dejó dudas de que el museo no tiene un título claro para estas 44 obras de arte antiguo», dijo en un comunicado Michael R. Taylor, curador jefe y subdirector de arte y educación del museo. . «El arte robado o saqueado no tiene cabida en nuestras galerías o colección, por lo que estamos encantados de devolver estas obras a sus países de origen».

Entre las obras devueltas se encontraba un guerrero etrusco de bronce que, según el museo, fue robado de un museo arqueológico en Bolonia, Italia, en 1963.

Las otras 43 obras fueron saqueadas como parte de una conspiración criminal internacional que actualmente está bajo investigación y que involucra a traficantes de antigüedades, contrabandistas y comerciantes de arte, según el comunicado de prensa.

Jan Hatchette, portavoz del museo, dijo por correo electrónico el miércoles por la mañana que no se le permitía responder preguntas de The Associated Press relacionadas con la investigación.

El coronel Matthew Bogdanos, jefe de la unidad de tráfico de antigüedades de la fiscalía, no respondió de inmediato a una pregunta enviada por correo electrónico por parte de la AP.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan ha trabajado en los últimos años para repatriar cientos de objetos que, según afirma, fueron saqueados de países como Turquía, Grecia , Israel e Italia .

La VMFA dijo que en mayo recibió una citación del DHS y la oficina del fiscal del distrito sobre 28 objetos de arte antiguos en su colección. Las agencias solicitaron al museo documentación relacionada con las piezas, que iba desde facturas y boletas de venta hasta documentos de importación y exportación e investigaciones de procedencia.

La VMFA cumplió y las autoridades agregaron otras 29 obras a la lista de citaciones en junio, según el comunicado de prensa.

El museo dijo que también presentó información por su propia voluntad sobre cuatro obras adicionales, lo que eleva el número total bajo investigación a 61.

En octubre, los funcionarios del museo se reunieron con Bogdanos y el agente especial a cargo de la investigación de Seguridad Nacional, según el comunicado de prensa. Los dos funcionarios proporcionaron entonces al museo “pruebas irrefutables” de que 44 obras habían sido robadas o saqueadas.

Desde entonces, se ha informado al museo que las otras 17 obras ya no están bajo investigación y pueden permanecer en la colección de la institución.

Según la VMFA, no hay pruebas que vinculen a “los empleados actuales con ninguna actividad delictiva” relacionada con la adquisición de las piezas, que ocurrió principalmente en los años 1970, 1980 y principios de los 1990.

Si algún ex empleado estuvo implicado fue una de las preguntas que Hatchette dijo que no podía abordar.

Por otra parte, el martes, la oficina del fiscal del distrito anunció la devolución a Turquía de 41 piezas valoradas en más de 8 millones de dólares. El comunicado de prensa no menciona los esfuerzos de la oficina en relación con el museo de Virginia.