El Kennedy Center anuncia el National Dance Day

El Centro Kennedy anuncia un día completo de actividades presenciales para el Día Nacional de la Danza, el sábado 21 de septiembre, de 10:00 a.m. a 11:00 p.m. Presentado en colaboración con el Centro Kennedy, American Dance Movement y la Congresista Eleanor Holmes Norton (D-DC), este evento anual—que celebra su 15º aniversario este año—invita a personas de todas las edades y habilidades, desde los bailarines más jóvenes hasta los profesionales, a participar en una celebración gratuita del gozo de la danza y el movimiento. Los eventos al aire libre del sábado contarán con subtítulos para las actividades en el escenario principal de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Reconociendo el poder de la danza para construir comunidad, el evento de este año en el REACH explora cómo diferentes formas de danza fortalecen el bienestar comunitario. Coincidiendo con el quinto aniversario de la apertura del REACH, este evento contará con clases y presentaciones durante todo el día de organizaciones y artistas locales de danza de D.C. Algunos eventos están apoyados por la división de Impacto Social del Centro Kennedy, el Millennium Stage y Dance Sanctuaries, así como por los programas de Cultura Hip Hop del Centro.

Conducido por “Millennial Hype Man” KyleOnTheMic, la jornada ofrecerá una variedad de estilos de danza para todos los gustos, que van desde tap y danza percutiva, contemporánea, danza en línea, danza latina, hip hop, Dance for Parkinson’s, danza familiar bilingüe y más. Continuando las festividades por la noche como parte de la celebración del fin de semana REACH @ 5 del Centro, la banda indie-mambo Orkestra Mendoza se presentará en el Millennium Stage a las 6:00 p.m. en la plaza del REACH e incluirá una lección de danza social previa al espectáculo con Ferocity Dance. Luego, a las 8:00 p.m., una fiesta de barrio cerrará el día en la plaza del REACH. Se pueden encontrar actividades adicionales como parte de la celebración REACH @ 5 aquí.

El sábado, los participantes también tendrán la oportunidad de aprender la rutina oficial del Día Nacional de la Danza creada por Christopher Scott, coreógrafo de la próxima película «Wicked». La rutina reúne a bailarines y entusiastas de la danza de todo el mundo para celebrar el Día Nacional de la Danza e invita a los participantes a aprender la coreografía original y darle su propio estilo. El video instructivo de este año se publicará en las próximas semanas y se podrá encontrar en el sitio web de American Dance Movement.

Un programa completo y detallado del Día Nacional de la Danza se encuentra en el sitio web del Centro Kennedy. Todos los eventos del Día Nacional de la Danza son gratuitos y el acceso al espacio del evento se otorga por orden de llegada y puede estar limitado por la capacidad.

Fundada por los productores Nigel Lythgoe (So You Think You Can Dance) y Adam Shankman (Hairspray, Step Up, What Men Want), American Dance Movement (ADM) es una organización de financiamiento que construye comunidades saludables expandiendo el acceso a la danza y el movimiento, educando sobre sus beneficios e inspirando a generaciones de entusiastas de la danza a través de su evento anual, el Día Nacional de la Danza (NDD). El Día Nacional de la Danza fue establecido en 2010 por Lythgoe en colaboración con la Congresista Eleanor Holmes Norton, quien introdujo una resolución que reconoce la danza como una forma valiosa de ejercicio y expresión artística. A partir de 2019, el Día Nacional de la Danza se celebra anualmente el tercer sábado de septiembre.

Además del Centro Kennedy, el Segerstrom Center for the Arts en Costa Mesa, California, y el Kravis Center for the Performing Arts en West Palm Beach, Florida, serán sedes oficiales del Día Nacional de la Danza 2024.