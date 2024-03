El gobernador de Virginia veta 22 proyectos de ley

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, vetó casi dos docenas de leyes sobre delitos y aplicación de la ley, incluidas medidas que habrían ampliado los créditos para que los reclusos salieran temprano de prisión y permitido que algunos inmigrantes que no son ciudadanos estadounidenses convertirse en agentes de policía.

Youngkin anunció su acción final sobre un total de 60 proyectos de ley el miércoles por la noche, incluidos 36 que promulgó, dos enmendó y 22 que vetó.

El gobernador republicano rechazó los proyectos de ley porque «debilitarían las sanciones penales y socavarían la seguridad pública», dijo en un comunicado anunciando sus vetos.

Dijo que los proyectos de ley “protegen a los inmigrantes ilegales o impiden que los agentes del orden, fiscales y jueces responsabilicen a los delincuentes y los lleven ante la justicia”.

«Tenemos el deber de proteger a la gente de la Commonwealth de Virginia de cualquier daño», dijo Youngkin.

Un proyecto de ley pedía que los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia fueran elegibles para puestos de trabajo en el ámbito policial. El programa federal brinda protección contra la deportación para personas que llegaron a los EE. UU. antes de los 16 años y han vivido en los EE. UU. continuamente desde al menos 2007. Los beneficiarios son elegibles para obtener autorización de trabajo en los EE. UU., pero no pueden recibir amnistía y no tienen un camino hacia la ciudadanía.

El senador Jeremy McPike, un demócrata que fue el principal patrocinador del proyecto de ley del Senado, acusó a Youngkin de intentar ganar puntos políticos rechazando la legislación.

«Es bastante impropio y cobarde molestar a los niños y ganar puntos políticos a costa de niños que literalmente tienen esperanzas y sueños de por vida de convertirse en agentes de policía», dijo McPike.

En un comunicado de prensa, Youngkin dijo que el Departamento de Servicios de Justicia Penal del estado puede ofrecer exenciones para no ciudadanos que sean residentes permanentes para que sirvan como agentes del orden, caso por caso. Dijo que la legislación «iría en contra de esta práctica laboral apropiada al permitir que los no ciudadanos que no son residentes permanentes y no son elegibles para convertirse en ciudadanos obtengan una certificación como agentes del orden».

McPike dijo que es dudoso que la Asamblea General pueda anular el veto de Youngkin a la legislación, ya que la mayor parte de su apoyo provino de los demócratas, que tienen sólo una ligera mayoría tanto en la Cámara de Delegados como en el Senado. Se requiere un voto de dos tercios para anular el veto del gobernador.

McPike dijo que planea volver a presentar el proyecto de ley en una sesión legislativa posterior.

Youngkin también rechazó proyectos de ley para otorgar a los reclusos créditos de liberación anticipada por el tiempo cumplido antes de una condena, incluido el tiempo pasado en hospitales estatales; permitir que las personas acusadas de agresión y agresión a un agente del orden público mencionen su enfermedad mental o discapacidad del desarrollo como defensa; y prohibir a los tribunales preguntar sobre el estatus migratorio de un acusado.

Dana Schrad, directora ejecutiva de la Asociación de Jefes de Policía de Virginia, dijo que el grupo apoya en general los vetos anunciados por Youngkin el miércoles.

“Creemos que en una época en la que vemos más delitos violentos, debemos responsabilizar a las personas, ya sea en la etapa de sentencia o en la etapa de liberación anticipada”, dijo Schrad.

Los proyectos de ley que Youngkin promulgó incluyen legislación que impondría nuevas restricciones al uso de perros de ataque en las prisiones estatales; facilitar el procesamiento de violaciones de órdenes de protección; y permitir permanentemente la venta de cócteles para llevar .