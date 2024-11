El Congreso entrante tendrá un número récord de legisladores negros

El 119º Congreso que tomará posesión el próximo año tendrá un número récord de legisladores negros, incluida Angela Alsobrooks, la primera mujer negra en ser elegida senadora estadounidense por Maryland.

Gran parte de la atención sobre el Congreso entrante se ha centrado en el hecho de que los republicanos controlarán la Cámara de Representantes y el Senado.

Pero también habrá una cantidad sin precedentes de demócratas en el bloque negro del Congreso: 62 en total. Además, también habrá cinco legisladores republicanos negros.

El total de 67 legisladores negros será el mayor número en la historia del Congreso y se suma al crecimiento de los últimos años. Hace cincuenta años, en 1974, había solo 17 miembros negros en el Congreso.

El Caucus Negro del Congreso fue establecido en 1971 por 13 miembros que querían crear un foro para discutir desafíos e intereses políticos comunes.

Si bien el grupo parlamentario no está vinculado formalmente a un partido político, todos sus miembros son demócratas.

El Caucus Negro del Congreso envió recientemente un memorando, promocionando su membresía histórica y también prometiendo luchar contra partes de la agenda del presidente electo Donald Trump.

“Los demócratas buscarán puntos en común, expondrán la peligrosa agenda de los republicanos extremistas y lucharán para reconstruir el pacto social de Estados Unidos que significa que se respeta la dignidad del trabajo, se crean oportunidades de riqueza y se protegen las libertades estadounidenses”, dijo el grupo parlamentario.

El representante demócrata Hakeem Jeffries de Nueva York, que es negro, ha sido reelegido como líder de la minoría de la Cámara de Representantes.

En Maryland, Alsobrooks derrotó al ex gobernador Larry Hogan. Si bien rara vez se refirió a la naturaleza histórica de su candidatura durante la campaña, los miembros de la delegación del Congreso del estado han destacado con orgullo su elección.

“Angela Alsobrooks traerá al Senado no sólo una representación del estado de Maryland, sino también una representación de personas que no han estado representadas muy a menudo en el Senado de los Estados Unidos, y esas son las mujeres de color”, dijo el representante demócrata Steny Hoyer, de Maryland.

El veterano legislador fue uno de los primeros en respaldarla.

«Será un activo extraordinario», dijo.

Alsobrooks, un demócrata que se ha desempeñado como ejecutivo del condado de Prince George, es amigo de la vicepresidenta Kamala Harris.

Otro nuevo miembro negro elegido para el Congreso que tiene vínculos con Harris es Lateefah Simon, una demócrata que representará al área de Oakland, California.

Simon conoció a Harris hace más de 20 años cuando ella dirigía una organización sin fines de lucro que involucraba a mujeres jóvenes en el sistema de justicia penal y Harris era fiscal de California.

Simon dijo que está lista para trabajar en nombre de sus electores en el Distrito 12 de California.

“La buena gente de mi distrito me envió aquí, a Washington, DC, para luchar por la madre que duerme en su coche, por el joven que lucha contra el cáncer y no tiene un seguro médico suficiente”, dijo recientemente. “La gente del distrito 12 me trajo aquí, a Washington, DC, para luchar contra la intolerancia y el racismo”.

Simon dijo que está comprometida a trabajar en temas que incluyen la educación y la atención médica.

Alsobrooks ha dicho que está comprometida a servir a todos los habitantes de Maryland, incluidos aquellos que apoyaron a su oponente republicano.

“Puede que no haya ganado su voto, pero quiero que sepan que escucho su voz y que también seré su senadora”, dijo después de ser elegida.

La representante Lisa Blunt Rochester de Delaware, que es negra, también fue elegida para el Senado.

Cuando Rochester y Alsobrooks presten juramento el próximo año, será la primera vez en la historia de Estados Unidos que dos mujeres negras sirvan juntas en el Senado.