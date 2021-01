El condado de Montgomery comienza a vacunar a los residentes mayores de 75 años

Montgomery, County

El condado de Montgomery ahora está vacunando a los residentes de 75 años o más y continuará proporcionando enlaces de citas a otros en el Grupo Prioritario 1B, según lo permita el suministro de vacunas. La escasez nacional de la vacuna COVID-19 y la cantidad limitada de dosis que el condado de Montgomery y el estado reciben semanalmente harán que menos residentes preinscritos obtengan una cita de inmediato. Más de 50,000 residentes de 75 años o más se han preinscrito hasta ahora y el condado recibe un promedio de 6,000 dosis semanales. Es posible que el condado, así como otras grandes jurisdicciones del estado, no pasen tan rápido por las fases de grupos prioritarios como otras partes de Maryland debido a la demanda y el suministro limitado de vacunas.

Para enfocar el suministro limitado de vacunas en las personas más vulnerables, los funcionarios de salud del condado están restringiendo el acceso a las vacunas a todos menos a aquellas personas que siguen el proceso oficial de preinscripción. El gobierno del condado de Montgomery sabe que se han reenviado los enlaces de citas y que el sistema estatal de citas no tiene un filtro para evitar compartir un enlace. El intercambio de vínculos ha creado confusión para los residentes y está afectando negativamente el proceso de distribución de vacunas. El condado está trabajando con los funcionarios estatales para modificar el sistema para evitar esto. Los residentes no deben reenviar el enlace de la cita a otras personas.

Cuando sean elegibles y según el suministro de vacunas, los residentes que se hayan registrado previamente recibirán un enlace directo de [email protected] para programar una cita. Las personas que no hayan recibido un enlace directamente del condado y se presenten a una clínica de vacunación administrada por el condado no recibirán atención a menos que estén en el Grupo de prioridad 1A o de 75 años o más. No reenvíe un enlace de cita si lo recibe.

Aquellos en niveles dentro del Grupo Prioritario 1B, incluidos maestros, trabajadores de cuidado infantil, trabajadores esenciales y personas con discapacidades del desarrollo, serán invitados a preinscribirse más adelante esta semana. Las personas del Grupo Prioritario 1C, Nivel 1 (65-74 años) también serán invitadas a preinscribirse más adelante esta semana.

«Entendemos que esta vacuna es el rayo de esperanza tan esperado», dijo el ejecutivo del condado Marc Elrich. “El gobernador Hogan y yo tuvimos una conversación positiva ayer sobre la coordinación más eficaz de nuestros esfuerzos. Ambos sabemos que necesitamos un aumento en el suministro, que ninguno de nosotros puede controlar, pero estamos listos para hacer más cuando lleguen suministros adicionales. Hasta entonces, ayúdenos a asegurarnos de que el sistema de citas y distribución sea eficaz; no reenvíe enlaces y no utilice enlaces reenviados «.

Si bien el condado de Montgomery se encuentra ahora en la Fase 1B, nivel 1, vacunando a los mayores de 75 años, el personal del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado continúa vacunando a los residentes en la Fase 1A, que incluye a los trabajadores de atención médica de primera línea.

«Estamos trabajando diligentemente para garantizar que nuestras poblaciones que han sido más afectadas por el COVID-19, tanto en términos de casos como de muertes, incluido el código postal de la casa, la raza, la etnia y la edad, se tengan en cuenta en el proceso de distribución de la vacuna», dijo el condado. Oficial de salud Dr. Travis Gayles.

Los funcionarios de salud del condado continúan trabajando en estrecha colaboración con el estado con respecto al suministro limitado de vacunas y la gran demanda. El condado también está trabajando con otros socios de atención médica, incluidos los hospitales locales y los sistemas de atención médica, para ampliar la cantidad de vacunas disponibles. El objetivo a largo plazo, que depende de la producción y distribución de la vacuna, es que el público tenga la oportunidad de recibir la vacuna en algún momento de los próximos meses.

Algunos proveedores privados también ofrecen la vacuna COVID-19. Esos hospitales y farmacias son independientes de las instalaciones de vacunas administradas por el condado.

Visite la página de la vacuna COVID19 del condado para obtener una descripción más detallada de los grupos prioritarios. La preinscripción para los grupos de prioridad temprana también está disponible en el sitio web de la vacuna.

Los residentes también pueden registrarse en el sitio web de vacunas para recibir actualizaciones semanales de vacunas. Los correos electrónicos y los mensajes de texto serán una forma de actualizar a la comunidad sobre el progreso del condado para llegar a los grupos prioritarios.