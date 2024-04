El colapso de Baltimore centró la atención en puentes vitales

Después de un cierre de un año, un puente sobre el río Puyallup reabrió sus puertas en 2019 con un tramo nuevo y resistente y un nombre completamente nuevo. Incluso ganó un premio nacional.

Pero hoy, el puente conmemorativo de Fishing Wars está cerrado nuevamente después de que funcionarios federales expresaran su preocupación por una sección antigua del puente de casi un siglo de antigüedad que transportaba alrededor de 15.000 vehículos al día. No tiene un calendario para reabrir porque la ciudad de Tacoma, Washington, primero debe recaudar millones de dólares para limpiarlo e inspeccionarlo.

“Es frustrante y difícil de comprender cómo llegamos hasta aquí”, dijo Ed Wallace, cuya tienda de motocicletas Harley-Davidson ha perdido clientes desde que cerraron el puente cercano.

Los puentes cumplen una función vital que a menudo se pasa por alto hasta que se pierden vidas o se ven afectadas por un cierre o colapso, como el del puente Francis Scott Key en Baltimore la madrugada del martes. Ese puente se derrumbó cuando lo chocó un carguero , no por falta de mantenimiento. Pero miles de personas más se encuentran en peores condiciones.

Alrededor de 42.400 puentes estadounidenses están en malas condiciones, pero por ellos circulan unos 167 millones de vehículos cada día, según el gobierno federal. Cuatro quintas partes de ellos tienen problemas con las piernas que los sostienen o con los brazos que soportan su carga. Y más de 15.800 de esos puentes también estaban en mal estado hace una década, según un análisis de Associated Press.

Uno de esos puentes persistentemente deficientes, que transportan alrededor de 96.000 vehículos diarios en dirección oeste por la Interestatal 195 sobre el río Seekonk en Rhode Island, se cerró repentinamente al tráfico a fines del año pasado, lo que provocó grandes retrasos cuando los conductores se desviaron hacia nuevas rutas. En marzo, el gobernador anunció que el puente debía ser demolido y reemplazado. Esto podría costar hasta 300 millones de dólares y tardar al menos dos años en completarse.

Estos cierres ilustran un problema a nivel nacional.

«No hemos mantenido nuestra infraestructura al ritmo que deberíamos durante muchos, muchos años, y ahora estamos tratando de ponernos al día», dijo Marsia Geldert-Murphey, presidenta de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles.

Cuando un viejo puente se cierra por motivos de seguridad, se interrumpen los desplazamientos diarios, las cadenas de suministro comerciales y los tiempos de respuesta de emergencia de la policía, los bomberos y el personal médico. Sin embargo, muchos puentes todavía esperan ser reemplazados o reparados porque los costos pueden alcanzar millones o incluso miles de millones de dólares.

UNA INFUSIÓN DE FINANCIACIÓN

Una enorme ley de infraestructura firmada por el presidente Joe Biden en 2021 destinó 40 mil millones de dólares a puentes durante cinco años, la mayor inversión dedicada a puentes desde la construcción del sistema de carreteras interestatales, que comenzó hace casi 70 años.

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, dijo que la ley ya financia más de 7.800 proyectos de puentes. Uno de los más notables es un proyecto de 3.600 millones de dólares en Cincinnati para construir un nuevo puente largamente esperado que transportará el tráfico en las Interestatales 71 y 75 sobre el río Ohio en la frontera con Kentucky.

Pero el financiamiento de la ley de infraestructura solo hará mella en aproximadamente $319 mil millones en reparaciones de puentes necesarias en todo el país, según la Asociación Estadounidense de Constructores de Carreteras y Transporte.

«La conclusión es que los puentes de Estados Unidos necesitan mucho trabajo», dijo Buttigieg a la AP después de visitar el puente cerrado de Rhode Island. Añadió: “Cuanto antes podamos abordar esos importantes puentes, es menos probable que queden fuera de servicio abruptamente o, peor aún, que experimenten el riesgo de derrumbarse”.

Los inspectores califican los puentes usando una escala del 0 al 9, donde 7 o más se consideran “buenos”. Una calificación «mala» refleja un 4 o menos. Una calificación de rango medio se considera «justa». Los puentes pobres del país tienen en promedio 70 años.

Incluso antes de la inyección de fondos federales, la cantidad de puentes en malas condiciones disminuyó un 22% durante la última década a medida que las estructuras fueron reparadas, reemplazadas o cerradas permanentemente, según el análisis de AP. Pero en los últimos años, más puentes también pasaron de estar en buenas condiciones a regular.

PUENTES QUE SE DERRUMBAN

Aunque los baches en los puentes pueden sacudir los automóviles, muchos de los problemas más preocupantes se encuentran debajo de la superficie. El hormigón desconchado y el acero oxidado pueden debilitar los pilares y vigas que mantienen un puente en posición vertical. Cuando el estado de las subestructuras o superestructuras se deteriora demasiado, normalmente se cierra un puente por motivos de seguridad pública.

Aunque es poco común, los puentes en mal estado pueden eventualmente colapsar.

Los defectos de diseño contribuyeron al colapso de un puente de la Interestatal 35 sobre el río Mississippi en Minneapolis en la hora pico de la tarde en 2007. El colapso mató a 13 personas e hirió a otras 145. También fue costoso financieramente. Un análisis estatal estimó que la economía de Minnesota perdió $60 millones en 2007-2008 debido al aumento del tiempo de viaje y los costos operativos para los viajeros y las empresas.

En enero de 2022, un puente por el que pasaba un autobús y varios coches se derrumbó sobre Fern Hollow Creek en Pittsburgh, provocando heridos pero no muertos. Los investigadores federales determinaron que las patas de acero se habían corroído hasta el punto de tener agujeros visibles, pero los inspectores no pudieron calcular la gravedad del problema y la ciudad no siguió las repetidas recomendaciones.

“Este puente no se derrumbó simplemente por un acto de Dios. Se derrumbó por falta de mantenimiento y reparación”, dijo Michael Graham, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

DESAFÍOS FINANCIEROS

Iowa tiene los puentes más pobres, seguida de Pensilvania, Illinois y Missouri. Los puentes gemelos de Burlington Street en Iowa City, Iowa, ejemplifican los desafíos financieros que enfrentan los puentes antiguos. El estado es propietario del tramo en dirección sur que transporta vehículos sobre el río Iowa, mientras que la ciudad es propietaria del tramo en dirección norte de lo que también se conoce como la autopista estatal 1.

La parte de la ciudad, construida en 1915, fue calificada en malas condiciones en el Inventario Nacional de Puentes de 2023 y 2013. Los informes de inspección muestran numerosas grietas y deficiencias estructurales en el puente de hormigón. El lado estatal, construido en 1968, está en mucho mejores condiciones.

Aunque la ley federal de infraestructura proporcionó una subvención para analizar los puentes, la propiedad dividida ha dificultado financiar el costo estimado de más de $30 millones de un reemplazo.

“No es algo que podamos financiar en un año y decir: ‘Aquí vamos, hagámoslo rápido’”, dijo el ingeniero municipal Jason Havel. «Se necesitan años de planificación, años de trabajo con financiación dedicada».

EFECTOS ECONÓMICOS

En Rhode Island, habían ido aumentando los problemas para el puente I-195 Washington que conecta Providence con East Providence. Cerró después de que un ingeniero notara en diciembre la falla de múltiples tirantes de acero en vigas de concreto en dos pilares. Un examen posterior encontró problemas estructurales generalizados.

Joseph McHugh, un ingeniero con 40 años de experiencia en la construcción de puentes y carreteras, revisó un borrador del informe de ingeniería compilado después del cierre del puente junto con informes de inspección de julio de 2022 y julio de 2023.

«Este fracaso no ocurrió de la noche a la mañana», dijo McHugh a la AP. “Para mí, debería haberlo detectado una inspección, no un contratista o cualquier persona que estuviera observando lo que estaba pasando”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando acusaciones de que se presentaron al gobierno federal reclamaciones de pago falsas por la construcción, inspección o reparación del puente.

Marco Pacheco, propietario de una licorería a lo largo de una carretera principal en un barrio portugués de East Providence, dijo que cree que la «mala gestión», la «negligencia» y la «incompetencia» causaron el cierre. Los ingresos de su negocio han bajado un 20% desde que se cerró el puente. Pero le preocupan aún más las consecuencias a largo plazo.

“Ese tráfico no regresa instantáneamente. La gente ha remodelado sus patrones, sus procesos de pensamiento, etc.”, dijo Pacheco.

Los dueños de negocios en Washington comparten preocupaciones similares sobre el cierre indefinido del puente Fishing Wars Memorial, en una zona industrial cerca del puerto de Tacoma. Hace varios años, la ciudad gastó 42 millones de dólares para reemplazar un tramo que conduce al río. Pero el puente se volvió a cerrar abruptamente en octubre pasado después de que la Administración Federal de Carreteras expresara su preocupación de que los escombros habían impedido la inspección de puntos de conexión de acero potencialmente corroídos.

Para limpiar e inspeccionar el puente, la ciudad primero debe encapsularlo para protegerlo de que los escombros caigan al río. Pero la ciudad carece de los más de 6 millones de dólares necesarios para el proyecto. Tampoco tiene medios para pagar un posible reemplazo de 280 millones de dólares.

Un puente cercano de la Interestatal 5 ofrece una buena alternativa, pero eso significa que muchos automovilistas pasan rápidamente por una rampa de salida sin pensar en la tienda Harley-Davidson u otros negocios cercanos. Al menos una tienda ya ha cerrado.

Wallace, el dueño de la tienda Harley-Davidson, desea que la ciudad pueda reabrir el puente, al menos temporalmente.

“¿Existe algún peligro?” Wallace pregunta retóricamente. «Sí, absolutamente, algo muy serio para mí como propietario de un negocio».