El autobús Ride On del condado de Montgomery reanudará el cobro

Después de 28 meses de suspender temporalmente el cobro de tarifas debido a la crisis de salud de COVID-19, el sistema de autobuses Ride On del Departamento de Transporte del Condado de Montgomery (MCDOT) reanudará el cobro de tarifas el lunes 1 de agosto en todos los servicios, incluidos Ride On , Ride On extRa , Flex y Flash . Las tarifas seguirán siendo gratuitas durante todo julio. La nueva tarifa se fijará en $1.

La tarifa previa a la pandemia de ida era de $2 por viaje. Los pases mensuales, que costaban $45 por pasajero antes de la crisis de salud, costarán $22.50 a partir del 1 de agosto.

Las tarifas de los autobuses del condado serán gratuitas para personas mayores (de 65 años o más), personas con discapacidades y jóvenes menores de 19 años (mayores si todavía están en la escuela secundaria) . Se necesitan tarjetas SmartTrip especializadas y se pueden obtener a través de la tienda móvil para viajeros de MCDOT, la tienda para viajeros de Silver Spring TRiPS , cualquier biblioteca del condado o la División del Tesoro del condado de Montgomery en Rockville. Los estudiantes también pueden obtener su tarjeta especializada ‘Youth Cruiser’ a través de su escuela.

Las nuevas tarifas fueron recomendadas en un » Estudio de Equidad de Tarifas » realizado por MCDOT y publicado en octubre. El estudio recomendó el equilibrio de beneficios y costos, con beneficios principalmente para las poblaciones que el Condado espera apoyar.

Para reducir el tiempo de abordaje y las largas colas, se recomienda a los pasajeros que utilicen las tarjetas SmarTrip o la aplicación móvil SmarTrip (disponible para Apple y Android). Se solicita a los pasajeros sin tarifas prepagas que tengan la tarifa exacta fácilmente accesible.

Se alienta a los pasajeros que usan los autobuses Ride On del condado de Montgomery a usar una máscara, pero ya no es necesario que la usen. Las máscaras están disponibles en todos los autobuses para los pasajeros que las necesitan.

El Departamento de Servicios Generales del Condado continuará limpiando los interiores de los autobuses con desinfectante de grado hospitalario. Los filtros de autobús y los sistemas de ventilación también se tratan con un desinfectante.

Los pasajeros pueden planificar viajes en autobús Ride On en línea con Ride On Real Time .

