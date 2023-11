Dos niños genios de las finanzas de DC honrados por su sentido del dinero

La Navidad pasada, Lavinia Pitts, de 13 años, y su hermano gemelo, Hatcher, recibieron de sus padres acceso a una aplicación de administración de dinero.

Su madre, Mary Pitts, se olvidaba constantemente de darles su asignación semanal de 12 dólares. La familia adquirió la aplicación porque era una manera fácil de desembolsar dinero en efectivo para gastos semanales y al mismo tiempo darles a sus hijos algunas habilidades prácticas de administración del dinero, dijo Pitts.

Lavinia y Hatcher lo adoptaron tan bien que recientemente los adolescentes recibieron el reconocimiento «Lo mejor de lo mejor» de la aplicación de dinero BusyKid, una plataforma para que las personas de 6 a 17 años ahorren, gasten e inviertan su dinero.

Los gemelos, que asisten a la Escuela de Demostración de Enseñanza Inspirada en el noreste de DC, se han convertido en expertos en ahorrar para artículos caros, donar a organizaciones benéficas y gastar sabiamente.

“Cuando ves tu dinero en lugar de simplemente usar el dinero de tus padres, miras tu carrito de Amazon y piensas: ‘¿Por qué estoy gastando $500 en animales de peluche?’”, dijo Lavinia. «No compremos eso».

Junto con el premio, los adolescentes reciben $100 cada uno de la aplicación para gastar como quieran. El dúo dijo que han aprendido a manejar una gran afluencia de efectivo evitando las compras impulsivas.

“Compre sólo lo que necesite”, dijo Hatcher . “O si es algo que quieres y no necesitas, piénsalo un par de días y luego cómpralo”.

Los adolescentes han reconocido una diferencia en sus estilos de administración del dinero.

Hatcher es un ahorrador. Cuando utiliza la tarjeta de débito vinculada a la aplicación, el niño de 13 años a veces compra aparatos electrónicos caros que equivalen a meses de ahorro.

A Lavinia le gusta donar a organizaciones benéficas, especialmente aquellas que tienen como objetivo proteger a los animales y ayudar a familias de bajos ingresos.

«Me hace sentir como si estuviera ayudando a una causa más grande», dijo. “No puedo votar. Tengo 13 años. Tengo un montón de organizaciones benéficas sobre las que puedo leer. Simplemente se siente como una de las grandes maneras en que puedo marcar la diferencia”.

Mary Pitts también ha notado los cambios en sus hijos.

Lavinia compartió la historia de cómo aconsejó a uno de sus amigos cuando estaba a punto de comprar cinco de los últimos álbumes de vinilo de Taylor Swift.

«Está obsesionado con Taylor Swift», dijo. “Eso suena como algo que podría haber hecho, pero le envié un mensaje de texto y le dije: ‘Puedes comprar uno de esos y tal vez una revista’. No compres cinco de ellos. Los guardarás en tu armario y te olvidarás de ellos. Estás desperdiciando tu dinero’”.

Los gemelos son los únicos niños en Maryland, Virginia y DC que incluyen la aplicación BusyKid en la lista de «Lo mejor de lo mejor». Ahora que ha llegado el frenesí de compras navideñas, son aún más diligentes a la hora de administrar su efectivo.

«He notado algo que hacen muchos adultos y no sé por qué», dijo sobre las ventas del Black Friday. «El hecho de que algo tenga un descuento no significa que tengas que comprarlo si no lo necesitas».