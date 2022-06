Dos miembros de la pandilla “Triple C” de Baltimore se declaran culpables

Rashaud Nesmith, alias Shaud, de 21 años, y Michael Chester, alias Mikkie, de 23 años, ambos de Baltimore, se declararon culpables de su participación en una conspiración de extorsión, que incluye intento de asesinato y asesinato, respectivamente, relacionado con su participación en la pandilla callejera violenta conocida como Cruddy Conniving Crutballs o Triple C, que operaba en toda la ciudad de Baltimore. Chester se declaró culpable hoy y Nesmith se declaró culpable ayer.

Rashaud Nesmith también se declaró culpable de asociación delictuosa en relación con su participación en un grupo que conspiró para cometer múltiples robos y robos a mano armada en toda la ciudad de Baltimore.

Las declaraciones de culpabilidad fueron anunciadas por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland Erek L. Barron; el agente especial a cargo Toni M. Crosby de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); y el Comisionado Michael Harrison del Departamento de Policía de Baltimore.

Según el acuerdo de culpabilidad de Nesmith, Nesmith admitió que en relación con la conspiración de robo y robo de auto, Nesmith participó en un robo de auto y dos robos a mano armada y un intento de robo a mano armada, durante los cuales dos víctimas fueron asesinadas a tiros y una recibió un disparo y resultó gravemente herida. En concreto, un robo de vehículo el 19 de abril de 2019, en el que se blandía un arma de fuego; el robo de Devon Chavis el 23 de julio de 2019 durante el cual al menos un miembro de la conspiración disparó un arma de fuego, golpeando y matando a Chavis; el intento de robo de Kendrick Sharpe el 1 de agosto de 2019, durante el cual al menos un miembro de la conspiración disparó un arma, golpeó y mató a Sharpe; y el robo de una víctima el 8 de agosto de 2019, durante el cual al menos un miembro de la conspiración disparó un arma, golpeando e hiriendo gravemente a la víctima. Además,

De acuerdo con los acuerdos de declaración de culpabilidad de Nesmith y Chester, los miembros de Triple C se involucraron en un patrón de actividades de crimen organizado entre 2015 y 2020, incluidos más de una docena de asesinatos y numerosos tiroteos no mortales, robos y robos de vehículos, para promover la reputación de Triple C y para inspirar el respeto del vecindario. Otros derivados de la pandilla son «SCL» y recientemente, «TRD».

Como se detalla en los acuerdos de declaración de culpabilidad, la pandilla se benefició financieramente y afectó el comercio interestatal al vender narcóticos, asesinar a traficantes de drogas, aceptar sicariato y participar en robos callejeros. Los miembros de Triple C también robaron juegos de dados por dinero en efectivo y ocasionalmente robaron vehículos. Los miembros dividieron las ganancias de los robos y asesinatos entre los miembros que participaron y, a menudo, se contactaron entre sí para cometer un robo si ese miembro necesitaba dinero.

Además, de acuerdo con los acuerdos de declaración de culpabilidad, los miembros de Triple C usaban habitualmente las redes sociales para identificar y ubicar a las víctimas y para comunicarse entre sí y compartir información sobre posibles represalias por delitos violentos cometidos por pandilleros. Los miembros y asociados de Triple C usaron al menos 14 armas de fuego para cometer delitos, a menudo comerciando entre sí o con otros grupos para evitar ser detectados a través de pruebas balísticas. Limitaron las conversaciones sobre planes criminales a los miembros de Triple C y se criticaron entre sí después de cometer delitos sobre formas de mejorar sus acciones.

Chester admitió que participó en cinco asesinatos durante los cuales al menos un miembro de la conspiración descargó un arma de fuego, incluido el asesinato de Devonte Monroe el 19 de agosto de 2017, el asesinato de Carols Jones el 28 de agosto de 2017, el asesinato de Diamante Howard el el 21 de abril de 2018, el asesinato de Darius Mason el 29 de julio de 2018 y el asesinato de Corey Moseley el 31 de diciembre de 2018. Además, Chester participó en un intento de asesinato el 4 de abril de 2018 y el 1 de mayo de 2018 fue encontrado con el arma de fuego que coincide balísticamente con ese intento de asesinato. Nesmith admitió que como parte de sus actividades con Triple C, participó en cuatro intentos de asesinato, incluido un intento de asesinato de un individuo el 24 de febrero de 2019; el intento de asesinato de los rivales de Bel Air Road el 2 de marzo de 2019; y el intento de asesinato de dos personas el 4 de julio de 2019.

Este caso fue posible gracias a las pistas de investigación generadas por la Red Nacional Integrada de Información Balística (NIBIN) de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). NIBIN es la única red nacional que permite la captura y comparación de evidencia balística para ayudar a resolver y prevenir crímenes violentos que involucran armas de fuego. NIBIN es una herramienta de investigación e inteligencia comprobada que puede vincular armas de fuego de múltiples escenas del crimen, lo que permite a las fuerzas del orden interrumpir rápidamente los ciclos de disparos. Para obtener más información sobre NIBIN, visite https://www.atf.gov/firearms/national-integrated-ballistic-information-network-nibin .

Este caso es parte del Proyecto Vecindarios Seguros (PSN), un programa que reúne a todos los niveles de las fuerzas del orden público y las comunidades a las que sirven para reducir los delitos violentos y hacer que nuestros vecindarios sean más seguros para todos. Project Safe Neighborhoods (PSN) es la pieza central de los esfuerzos de reducción de delitos violentos del Departamento de Justicia. PSN es un programa basado en evidencia que ha demostrado ser eficaz para reducir los delitos violentos. A través de PSN, un amplio espectro de partes interesadas trabajan juntas para identificar los problemas de delitos violentos más apremiantes en la comunidad y desarrollar soluciones integrales para abordarlos. Como parte de esta estrategia, PSN enfoca los esfuerzos de cumplimiento en los delincuentes más violentos y se asocia con programas locales de prevención y reingreso para lograr reducciones duraderas en el crimen.