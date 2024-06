Dos localidades de Virginia entre las 10 más limpias del país

En un estudio realizado por la prestigiosa organización LawnStarter entre más de 300 grandes ciudades de toda la nación, sobre las más limpias y sucias, dos de las que fueron ubicadas entre “las más limpias” se encuentran en Virginia y son Lynchburg, que ocupa la codiciada primera ubicación, y Roanoke, que figura el séptimo lugar.

Los resultados de la investigación las dio a conocer Lawn Starter el lunes 24, siguiendo varios criterios, entre ellos las de ofrecer mayor entretenimiento y más oportunidades laborales, pero al mismo tiempo menor contaminación, basura y plagas.

Estas ciudades disfrutan de ”una contaminación atmosférica y cercana a las carreteras menos nociva, un bajo consumo excesivo de combustible y una mayor satisfacción de los residentes”, señala el documento.

Por el contrario, ¿cuáles ciudades de Estados Unidos son las más sucias?

Este año, de acuerdo con el estudio de LawnStarter, esas urbes no están necesariamente llenas de basura: ciudades como San Bernardino, California (No. 1) y Detroit (No. 2), se enfrentan principalmente al aire contaminado, altos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero y récords de violaciones del agua potable.

Diez ciudades de California en el Inland Empire, como San Bernardino, empatan con la peor calidad media del aire. La industria del transporte marítimo está explotando en esa región, con un corredor de carga que cuenta con más de 4.000 almacenes y casi 600.000 camiones propulsados ​​por diésel que circulan diariamente por su territorio.

Con respecto a nuestra región, en esa misma categoría de “las más sucias” se encuentra la ciudad de Baltimore, en Maryland, en el puesto 19, mientras que bastante más alejada se ubica Washington DC, en el puesto 67.

Más específicamente, el estudio de LawnStarter consideró la contaminación del aire, la calidad del agua, la gestión de residuos y los niveles de insatisfacción de los residentes, entre un total de 21 métricas.

~De acuerdo con la investigación, las 10 ciudades más limpias son:

1 Lynchburg, VA

2 Duluth, Minnesota

3 Secuoya, California

4 Pleasanton, California

5 Wilmington, Carolina del Norte

6 Bellevue, Washington

7 Roanoke, Virginia

8 Sioux City, Iowa

9 Des Moines, Iowa

10 Fayetteville, Arkansas

~Y en la clasificación de las 10 ciudades más sucias figuran:

1 San Bernardino, California

2 Detroit, Michigan

3 lectura, Pensilvania

4 Newark, Nueva Jersey

5 Ontario, California

6 Phoenix, AZ

7 Trenton, Nueva Jersey

8 Las Vegas, Nevada

9 Houston, TX

10 Baytown, Texas

Por último, el estudio destaca que California es uno de los principales defensores de los vehículos eléctricos y ya aprobó un mandato que implementa una conversión gradual del diésel hacia el uso masivo de grandes camiones y camiones comerciales de cero emisiones. Dicho estado es pionero en la implementación de políticas ecológicas, como la ley Green Lawn Care, que prohíbe la venta de equipos para el cuidado del césped recién fabricados que funcionan con gasolina.